کاندیداهای اعتدال و توسعه در تهران و 24 استان/ دعایی سرلیست تهران

به گزارش خبرنگار مهر، لیست انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه در حوزه انتخابیه تهران عبارتند از :
1- حجت الاسلام دعایی
2- حجتالاسلام مجید انصاری
3- دکتر سیدمحمد میرمحمدی
4- مهندس اسحاق جهانگیری
5- دکتر بهزاد قرهیاضی
6- حجتالاسلام سیدرضا اکرمی
7- دکتر عباسعلی زالی
8- ابوالفضل حسن بیگی
9- دکتر علی عباسپور
10- مهندس سهیلا جلودارزاده
11- دکتر نیره اعظم خوش خلق سیما
12- فاطمه کروبی
13- الهام امین زاده
14- حجتالاسلام رسول منتجبنیا
15- دکتر عادل آذر
16- مهندس مسعود سلطانیفر
17- دکتر محمدرضا راه چمنی
18- حجتالاسلام محمد اشرفی اصفهانی
19- دکتر حسین مظفر
20- الیاس حضرتی
21- دکتر وحید محمودی
22- حجتالاسلام اسدا... کیان ارثی
23- اسماعیل گرامی مقدم
24- رضا طلایی نیک
25- دکتر حسین میرمحمد صادقی
26- علیرضا محجوب
27- علی هاشمی بهرمانی
28- دکتر علیاکبر سیبویه
29- امیررضا خادم ازغدی
30- علی فتحا... زاده
سرلیست انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه در تهران حجت الاسلام سیدمحمود دعایی است.
به گزارش خبرنگار مهر، همچنین کاندیداهای حزب اعتدال و توسعه در سراسر کشور نیز عبارتند از:
استان قزوین:
شهر قزوین: قدرتالله علیخانی – ایوب رحیمی
تاکستان: امیر طاهرخانی
انتخابات مجلس خبرگان رهبری: آیت الله محمدعلی تاکندی
استان یزد:
اردکان: محمدرضا تابش
طبس: دکتر محمدعلی عبدالله زاده
تفت: سیدحبیب حسینیپور
خاتم، مهریز، ابرکوه و بافق: سیدمحمود وزیری
استان مازندران:
قائمشهر: ولی رعیت
بهشهر: علیاصغر رحمانی خلیلی
ساری: ابوالقاسم روحی – یوسفنژاد
رامسر: جعفر قلی راهب
نور: احمد ناطق نوری
بابلسر: حجتالله روحی
آمل: محمود کاظمی دینان
استان کرمان:
رفسنجان: حسین هاشمیان
کرمان: مهندس محمدعلی کریمی و دکتر محمدرضا پورابراهیمی
زرند: جعفری
کهنوج: مختار وزیری
جیرفت: اسلامپناه
سیرجان: حسنپور
استان گلستان:
گرگان: دکتر ناصری- سید سبحان حسینی
گنبد: مهندس رستگار
آزادشهر: غلامعلی کوهساری
مینودشت: سید نجیب حسینی
استان سیستان و بلوچستان:
سراوان: دکتر درازهی
زابل: دکتر نورا- دکتر مختاری
ایرانشهر: بامری
چابهار: ایراننژاد
خاش: حمیدرضا پشنگ ریگی
استان اصفهان:
نجفآباد: دکتر محمد مهدی مظاهری
اصفهان: دکتر زهرا پیشگاهی فرد
کاشان: دکتر زارع
نطنز: دکتر باغبانیان
شهرضا: سلطانی
استان لرستان:
درود و ازنا: غلامرضا عبدالوند
بروجرد: علاءالدین بروجردی – محمد حسن ستاری
خرمآباد: دکتر عبدی –ایمانی
الشتر: شیخ محمدی
کوهدشت: سوری
استان خراسان شمالی:
شیروان: دکتر عزیزی
اسفراین: دکتر شجاعی
بجنورد: شهریاری – دکتر صادقی
استان فارس:
شیراز: دکتر کریم زارع
آباده: دکتر محمود محمدی
مرودشت: عباس اورنگ
استان گیلان:
رودبار: مرعشی
رشت: دکتر رمضانعلی صادقزاده – حسن تامینی (لیچایی) – محمدرضا ربانی کلشتری
تالش: بهمن محمد یاری
آستارا: فرهاد دلقپوش
صومعهسرا: کاظم دلخوش
فومن: ناصرعاشوری
آستانه: یونس رنجکش
لنگرود: مهرداد با اوج لاهوتی
رودسر: کسرایی
لاهیجان: کامران احمدیان
انزلی: حسن خسته بند - هادی حقشناس
استان تهران:
کرج: آقای فضلاله ذاکری
دماوند: دکتر کاظمی
ورامین: احمد حسنی شکیب
استان اردبیل:
اردبیل: ولی آذروش – مالک رضایی- قاسم محمدی
پارسآباد و بیلهسوار: اسماعیل ابراهیمی
خلخال و کوثر: حجتا... درخشان
مشکین شهر: اسدی
گرمی و دشت مغان: ناصر نصیری
استان کرمانشاه:
کرمانشاه: محمدرضا شعبانی
اسلام آباد غرب: فلیچرخانی
استان آذربایجان غربی:
مهاباد: عبدالرحیم نوربخش
سلماس: مهندس علی اکبر آٔقایی
نقده و اشنویه: پورزمان
میاندوآب ،شاهیندژ، تکاب: اسدالله تابع- جهانبخش محبینیا
ماکو و چالدران: محمد حاتمیزاده
بوکان: انور حبیبزاده
ارومیه: دکتر باقرزاده- جواد جهانگیرزاده- محمد صادق فتحالهیزاده
خوی: حجازی
پیرانشهر، سردشت: ابوبکر قادری
استان کردستان:
قروه: دکتر محمد شرف بیانی
استان زنجان:
زنجان: دکتر سعداله نصیری- جمشید انصاری
ماه نشان انگوران: رضا عبدالهی
ابهر و خرمدره: مرسلی
خدابنده: محمد سلطانی
استان همدان:
نهاوند: دکتر سنایی
رزن: مفتح
استان هرمزگان:
یناب: دکترمیرخلیلی
استان سمنان:
سمنان: طاهری
دامغان: سبحانی
استان چهارمحال و بختیاری:
لردگان: علیپور
شهرکرد: دکتر باقری
استان قم:
قم: علی لاریجانی- بنایی- آشتیانی
استان خراسان رضوی:
گناباد: دکتر ذبیحی
استان ایلام:
ایلام : داریوش قنبری - پولادی
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