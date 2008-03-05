کاندیداهای اعتدال و توسعه در تهران و 24 استان/ دعایی سرلیست تهران

به گزارش خبرنگار مهر، لیست انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه در حوزه انتخابیه تهران عبارتند از :

1- حجت الاسلام دعایی

2- حجت‌الاسلام مجید انصاری

3- دکتر سیدمحمد میرمحمدی

4- مهندس اسحاق جهانگیری

5- دکتر بهزاد قره‌یاضی

6- حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی

7- دکتر عباسعلی زالی

8- ابوالفضل حسن بیگی

9- دکتر علی عباسپور

10- مهندس سهیلا جلودارزاده

11- دکتر نیره اعظم خوش خلق سیما

12- فاطمه کروبی

13- الهام امین زاده

14- حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا

15- دکتر عادل آذر

16- مهندس مسعود سلطانی‌فر

17- دکتر محمدرضا راه چمنی

18- حجت‌الاسلام محمد اشرفی اصفهانی

19- دکتر حسین مظفر

20- الیاس حضرتی

21- دکتر وحید محمودی

22- حجت‌الاسلام اسدا... کیان ارثی

23- اسماعیل گرامی مقدم

24- رضا طلایی نیک

25- دکتر حسین میرمحمد صادقی

26- علیرضا محجوب

27- علی هاشمی بهرمانی

28- دکتر علی‌اکبر سیبویه

29- امیررضا خادم ازغدی

30- علی فتح‌ا... زاده

سرلیست انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه در تهران حجت الاسلام سیدمحمود دعایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین کاندیداهای حزب اعتدال و توسعه در سراسر کشور نیز عبارتند از:

استان قزوین:

شهر قزوین: قدرت‌الله علیخانی – ایوب رحیمی

تاکستان: امیر طاهرخانی

انتخابات مجلس خبرگان رهبری: آیت‌ الله محمدعلی تاکندی

استان یزد:

اردکان: محمدرضا تابش

طبس: دکتر محمدعلی عبدالله زاده

تفت: سیدحبیب حسینی‌پور

خاتم، مهریز، ابرکوه و بافق: سیدمحمود وزیری

استان مازندران:

قائم‌شهر: ولی رعیت

بهشهر: علی‌اصغر رحمانی خلیلی

ساری: ابوالقاسم روحی – یوسف‌نژاد

رامسر: جعفر قلی راهب

نور: احمد ناطق نوری

بابلسر: حجت‌الله روحی

آمل: محمود کاظمی دینان

استان کرمان:

رفسنجان: حسین هاشمیان

کرمان: مهندس محمدعلی کریمی و دکتر محمدرضا پورابراهیمی

زرند: جعفری

کهنوج: مختار وزیری

جیرفت: اسلام‌پناه

سیرجان: حسن‌پور

استان گلستان:

گرگان: دکتر ناصری- سید سبحان حسینی

گنبد: مهندس رستگار

آزادشهر: غلامعلی کوهساری

مینودشت: سید نجیب حسینی

استان سیستان و بلوچستان:

سراوان: دکتر درازهی

زابل: دکتر نورا- دکتر مختاری

ایرانشهر: بامری

چابهار: ایران‌نژاد

خاش: حمیدرضا پشنگ ریگی

استان اصفهان:

نجف‌آباد: دکتر محمد مهدی مظاهری

اصفهان: دکتر زهرا پیشگاهی فرد

کاشان: دکتر زارع

نطنز: دکتر باغبانیان

شهرضا: سلطانی

استان لرستان:

درود و ازنا: غلامرضا عبدالوند

بروجرد: علاءالدین بروجردی – محمد حسن ستاری

خرم‌آباد: دکتر عبدی –ایمانی

الشتر: شیخ محمدی

کوهدشت: سوری

استان خراسان شمالی:

شیروان: دکتر عزیزی

اسفراین: دکتر شجاعی

بجنورد: شهریاری – دکتر صادقی

استان فارس:

شیراز: دکتر کریم زارع

آباده: دکتر محمود محمدی

مرودشت: عباس اورنگ

استان گیلان:

رودبار: مرعشی

رشت: دکتر رمضانعلی صادق‌زاده – حسن تامینی (لیچایی) – محمدرضا ربانی کلشتری

تالش: بهمن محمد یاری

آستارا: فرهاد دلق‌پوش

صومعه‌سرا: کاظم دلخوش

فومن: ناصرعاشوری

آستانه: یونس رنجکش

لنگرود: مهرداد با اوج لاهوتی

رودسر: کسرایی

لاهیجان: کامران احمدیان

انزلی: حسن خسته بند - هادی حق‌شناس

استان تهران:

کرج: آقای فضل‌اله ذاکری

دماوند: دکتر کاظمی

ورامین: احمد حسنی شکیب

استان اردبیل:

اردبیل: ولی آذروش – مالک رضایی- قاسم محمدی

پارس‌آباد و بیله‌سوار: اسماعیل ابراهیمی

خلخال و کوثر: حجت‌ا... درخشان

مشکین شهر: اسدی

گرمی و دشت مغان: ناصر نصیری

استان کرمانشاه:

کرمانشاه: محمدرضا شعبانی

اسلام آباد غرب: فلیچرخانی

استان آذربایجان غربی:

مهاباد: عبدالرحیم نوربخش

سلماس: مهندس علی اکبر آٔقایی

نقده و اشنویه: پورزمان

میاندوآب ،شاهین‌دژ، تکاب: اسدالله تابع- جهانبخش محبی‌‌نیا

ماکو و چالدران: محمد حاتمی‌زاده

بوکان: انور حبیب‌زاده

ارومیه: دکتر باقرزاده- جواد جهانگیرزاده- محمد صادق فتح‌الهی‌زاده

خوی: حجازی

پیرانشهر، سردشت: ابوبکر قادری

استان کردستان:

قروه: دکتر محمد شرف بیانی

استان زنجان:

زنجان: دکتر سعداله نصیری- جمشید انصاری

ماه نشان انگوران: رضا عبدالهی

ابهر و خرمدره: مرسلی

خدابنده: محمد سلطانی

استان همدان:

نهاوند: دکتر سنایی

رزن: مفتح

استان هرمزگان:

یناب: دکترمیرخلیلی

استان سمنان:

سمنان: طاهری

دامغان: سبحانی

استان چهارمحال و بختیاری:

لردگان: علیپور

شهرکرد: دکتر باقری

استان قم:

قم: علی لاریجانی- بنایی- آشتیانی

استان خراسان رضوی:

گناباد: دکتر ذبیحی

استان ایلام:

ایلام : داریوش قنبری - پولادی

