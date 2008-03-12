بوش تحمل مخالفتهای فرماندهان آمریکایی را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، سناتور "ادوارد کندی" گفت :"این مسئله ناراحت کننده است دریادار فالون احساس کرد که باید استعفا دهد."

وی افزود:" اگر فرماندهان ما از اینکه با رئیس جمهور اختلاف نظر داشته باشند، احساس آزادی نکنند؛ ادعای مکرر بوش مبنی بر اینکه وی از توصیه فرماندهان خود در میدان جنگ پیروی می کند، ادعایی توخالی است."

"هری رید" رهبر اکثریت سنای آمریکا هم این سئوال را مطرح کرد که آیا استعفای فالون انعکاس این مسئله است که این دولت با دیدگاههای صریح و بی پرده کارشناسان خصومت دارد یا خیر.

به گفته برخی از کارشناسان دفاعی، جانشین احتمالی فالون "دیوید پتریوس" فرمانده نظامیان آمریکایی درعراق است. احتمالا

"ریموند اودیرنو" که تا ماه گذشته معاون پتریوس در عراق بود، جانشین پتریوس خواهد شد.

به نوشته این روزنامه، گزینه احتمالی دیگر هم که شب گذشته به نام آن اشاره شد، سپهبد "استانلی مک کریستال" فرمانده عملیاتهای ویژه در عراق است.

دریادار "ویلیام فالون" فرمانده نظامیان آمریکایی در خاورمیانه به سبب اختلاف با رئیس جمهوری کشورش درباره ایران و مخالفت جدی با هرگونه ماجراجویی علیه تهران استعفا کرد.