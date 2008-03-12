توزیع مرغ 1500 تومانی در آذربایجان شرقی

رضا خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: به دنبال ابلاغ وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص اتخاذ راهکارهای مناسب برای تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان در آستانه سال جدید عرضه مرغ منجمد به قیمت عمده 15 هزار ریال از سوی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی آغاز شد.

وی با اشاره به امتناع برخی از کشتارگاه‌های این استان نسبت به عرضه گوشت مرغ گفت: در پی افزایش بی رویه قیمت گوشت مرغ در آستانه آغاز سال نو و مصوبه ستاد تنظیم بازار آذربایجان شرقی مبنی بر تثبیت قیمت گوشت مرغ،‌ برخی از کشتارگاه‌های استان از عرضه این فرآورده گوشتی به مردم امتناع کردند.

خدایی تصریح کرد: به دنبال این مسئله ، سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی به منظور مهار افزایش بی رویه بهای گوشت مرغ و رفع نیاز مردم، اقدام به توزیع گوشت مرغ منجمد در بازار کرده است.

این مقام مسئول در سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه ذخیره گوشت مرغ به اندازه کافی صورت گرفته است، گفت: کلیه عرضه کنندگان موظفند مرغ دریافتی از اداره کل پشتیبانی امور دام را به قیمت حداکثر 16 هزار و 500 ریال در تبریز و کلیه شهرستانها به مصرف‌کنندگان عرضه نمایند.

به گفته وی ، روند عرضه گوشت مرغ از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان تا تنظیم کامل بازار، ادامه خواهد یافت.

خدایی از برخورد قاطعانه با متخلفین خبر داد و اظهار داشت: در صورت مشاهده ایجاد هرگونه کمبود تصنعی از سوی عرضه کنندگان، تحویل مرغ به آنان قطع و سهمیه آنان به سایر عرضه کنندگان ارائه خواهد شد.

وی اطمینان داد با اجرای این سیاست‌ها هیچگونه کمبودی از لحاظ گوشت مرغ در تمامی شهرستان های آذربایجان شرقی مشاهده نخواهد شد.

چندی پیش ، رضا خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، افزایش بی رویه قیمت گوشت مرغ را در آستانه ایام نوروز دسیسه خوانده و از اتخاذ تصمیم قاطع مسئولان برای تنظیم بازار این محصول در استان خبر داده بود.