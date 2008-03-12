ضرورت ارایه تعریف جدیدی از گردشگری شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرهاد دبیری در جمع تعدادی از خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: سازمان گردشگری جهانی(WTO) گردشگر را فردی تعریف کرده که از نقطه‌ای به نقطه دیگری سفر کند و 24 ساعت را در آنجا اقامت کند، ولی با این تعریف ما نمی‌توانیم برای گردشگری شهری برنامه‌ریزی کنیم.

وی بااشاره به اینکه در قوانین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز گردشگر تعریف شده، افزود : این تعریف نیز برای تدوین برنامه‌ای دقیق کامل نیست و این کمیته ناگزیر به ارایه تعریفی دقیق از گردشگری شده است.

وی تصریح کرد: اگر چشم‌انداز گردشگری شهری با توجه به چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی به تصویب برسد ما بهتر و راحت‌تر می‌توانیم در این زمینه برنامه‌ریزی کنیم و به تعریف واحدی دست پیدا کنیم.

دبیری افزود: با تصویب چشم‌انداز مشخص می‌شود که آیا ما می‌خواهیم تهران قطب گردشگری باشد و یا اینکه تهران ظرفیت جذب گردشگر را دارد که با مشخص شدن این اهداف ما می‌توانیم تعریف و برنامه مناسبی از گردشگری تهران داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در مورد تعریف گردشگری بحث و تبادل نظرهای بسیاری در کمیته شده است،اضافه کرد: نگاه‌های مختلف برنامه را مشخص می‌کند که هنوز کامل نشده و کمیته به نتیجه واحدی نرسیده است.

دبیر کمیته گردشگری با بیان اینکه پس از تعریف دقیق گردشگری باید به شناخت جاذبه‌های گردشگری بپردازیم،تصریح کرد:ما باید به گردشگری به دید یک صنعت بنگریم و جاذبه‌های گردشگری را به عنوان یک محصول شناخته و برای عرضه آن به گردشگران برنامه‌ریزی کنیم.

وی در ادامه به انواع مختلف گردشگری طبیعی،روستایی،زیارتی،ورزشی و درمانی اشاره کرد و گفت: تهران در همه این زمینه‌ها جاذبه توریستی دارد که با شناخت و برنامه‌ریزی درست می‌توانیم به درستی از همه این جنبه‌ها استفاده کنیم.

دبیری افزود:تهران در گردشگری طبیعی مکان‌هایی مثل سرخه‌حصار،خجیر و جاجرود را دارد،در گردشگری روستایی،روستاهایی با جاذبه گردشگری فراوان و در گردشگری زیارتی،زیارتگاه‌هایی مثل حرم حضرت عبدالعظیم،امام‌زاده داوود و امام‌زاده صالح را دارد.

وی ادامه داد:در توریسم ورزشی هیچ نقطه‌ای از کشور همانند ارتفاعات البرز جنوبی توانایی جذب توریسم را ندارد و در توریسم درمانی نیز تهران به دلیل پیشرفت علمی،هزینه‌های پایین و امکانات مناسب هم اینک به قطب گردشگری درمانی منطقه تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه برای دقت بیشتر در برنامه‌ریزی و بالا رفتن عملکرد، ما تاکنون سه زیر کمیته در کمیته گردشگری تشکیل داده‌ایم،افزود:پس از تعریف گردشگری و شناسایی جاذبه‌ها ما به دنبال برنامه‌ریزی برای ساماندهی بهره‌برداری پایدار از امکانات گردشگری هستیم.

وی تصریح کرد: بهره‌برداری پایدار خود موضوعی گسترده است که محدودیت‌ها را با توجه به افزایش گردشگر زیاد می‌کند و ناگزیر به آموزش و ظرفیت‌سازی در جامعه میزبان هستیم تا امکان بهره‌برداری دایمی را فراهم کنیم.