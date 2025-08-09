گندم مازاد کشاورزان در چهارمحال ‌و بختیاری خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، عسگر قنبری صبح شنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، از ابتدای تیرماه تا کنون ۱۴ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری و در انبارهای استان ذخیره شده است، این طرح تا اول مهرماه ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه حجم زیادی از گندم‌های مازاد بر نیاز کشاورزان در حال تحویل است، افزود: پیش‌بینی می‌شود با همت کشاورزان، میزان خرید گندم در چهارمحال و بختیاری افزایش یابد.

قنبری خاطرنشان کرد: تا کنون حدود ۷/۵ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در کل کشور خریداری شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم به ۸/۵ میلیون تن برسد.

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: دولت برای تأمین کسری گندم، اقدام به واردات این محصول کرده و استان ما نیز سهم خود را از این واردات، در انبارهای خود ذخیره می‌کند.

وی از کشاورزانی که تاکنون نسبت به تحویل گندم مازاد بر نیاز خود اقدام نکرده‌اند، خواست تا هرچه سریع‌تر برای تحویل آن اقدام کنند.

قنبری همچنین از برنامه‌های حمایتی برای کشاورزان خبر داد و گفت: به منظور حمایت از کشاورزان، برنامه‌های تشویقی از جمله تخصیص کود تشویقی در سال زراعی جدید در نظر گرفته شده است.