ایران در سید یک قرعه کشی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، در مرحله نهایی بازیهای قهرمانی فوتسال آسیا که از 11 تا 18 می سال 2008 21 تا 28 اردیبهشت در بانکوک برگزار خواهد شد، 16 تیم شرکت خواهند کرد.

از بین این 16 تیم 12 تیم بنا بر نتیجه مسابقات سال گذشته حضورشان در مرحله نهایی بازیها قطعی است و 4 تیم دیگر از مرحله انتخابی به این مرحله خواهند رسید.

مسابقات با ترکیب چهار گروه آغاز می شود و چهار تیم برتر بازیهای 2007 ژاپن سر گروه خواهند بود و سیدهای بعدی بین تیم های رده 5 تا 8، 9 تا 12 و 13 تا 16 خواهد بود. از هر گروه نیز دو تیم به مرحله یکچهارم می رسند.

ایران قهرمان دوره گذشته بازیها بود که در ژاپن برگزار شد و اینک سید یک قرعه کشی مسابقات امسال خواهد بود.

چهار تیم برتر بازیهای قهرمانی فوتسال امسال آسیا جواز حضور در بازیهای جام جهانی فوتسال 2008 در برزیل را دریافت می کنند.