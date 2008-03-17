بوش به اوکراین می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "کامرسانت" چاپ روسیه،"ویکتور یوشچنکو" که سرگرم دیدار از بروکسل - پایتخت بلژیک است؛ یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که جرج بوش اول آوریل از کی یف دیدار خواهد داشت.

به گفته وی، رئیس جمهوری آمریکا دراین سفر با مقامهای اوکراین از جمله رئیس جمهوری درباره برنامه انتخاباتی برای سال 2008 و 2009 دیدار و احتمالاً سندی را در باره این مسائل امضا خواهد کرد.

براساس این گزارش، یوشچنکو در دیدار با بوش درباره عضویت اوکراین در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) بحث و تبادل نظرخواهد کرد.



اوکراین به همراه گرجستان دو کشوری هستند که رهبران آن در نامه ای به دبیرکل ناتو خواستار بررسی عضویت کشورهایشان در این سازمان شدند، اما روسیه مخالفت خود را با توسعه این سازمان نظامی به مرزهای خود اعلام کرده است.