تشکیل دادگاه خاص رسیدگی به امور ایثارگران در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام مالک اژدر شریفی ، ظهر امروز در جمع اعضای شورای حل اختلاف ایثارگران افزود: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های کیفری و حقوقی ایثارگران ، دادگاهی خاص برای این قشر راه اندازی می شود.

وی تصریح کرد : درصورتیکه پرونده ای در شورای حل اختلاف ایثارگران به نتیجه نرسید ،‌موضوع به دادگاه خاص ایثارگران ارجاع می شود تا ضمن اجرای قانون، حرمت این قشر معظم نیز حفظ شود.

وی در ادامه با اشاره به نقش شورای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش در پرونده های مختلف گفت: عضویت در شوراهای حل اختلاف نه جنبه شغلی دارد و نه برای اعضای خود درآمدزایی به همراه خواهد داشت.

شریفی تاکید کرد: حضور در شوراهای حل اختلاف به صورت افتخاری است و به غیر از قصد تقرب و اخلاص چیز دیگری برای اعضا ندارد.

وی با بیان اینکه وظیفه شوراهای حل اختلاف حل و فصل کدخدامنشانه دعاوی است گفت : حتی اگر شورای حل اختلاف بتواند یک پرونده مورد مناقشه را حل کرده و از ارجاع به دادگستری جلوگیری کند کار بزرگی انجام داده است.

رئیس دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه شورای حل اختلاف ایثارگران تبریز از سال 85 فعالیت خود را آغاز نموده است افزود: این شورا توانسته است از میان 170 پرونده کیفری و حقوقی تشکیل شده طی یکسال گذشته بیش از 50 درصد آنها را به مصالحه بینجامد.