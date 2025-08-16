به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، طی حکمی محمد خان‌محمدی، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشکدگان فنی در رشته سازه را به‌عنوان مدیرکل طرح‌های عمرانی دانشگاه منصوب کرد.

با این انتصاب، از این پس اداره کل طرح‌های عمرانی دانشگاه، که مدتی با اداره کل پشتیبانی دانشگاه ادغام شده بود، مجدداً احیاء شد تا روند پیگیری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و رهاشده دانشگاه و اولویت‌های عمرانی جدید شتاب بگیرد.

در حکم انتصاب خان محمدی آمده است:

«احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش، سوابق اجرایی و شایستگی‌های حرفه‌ای جنابعالی و به پیشنهاد معاون محترم برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت سه سال به عنوان مدیرکل طرح‌های عمرانی دانشگاه تهران منصوب می‌شوید. امید است با بهره‌مندی از ظرفیت‌های منابع انسانی آن اداره‌کل و هم‌افزایی با اداره‌کل پشتیبانی، در انجام وظایف و مأموریت‌های محوله با تاکید بر اولویت‌های زیر موفق و موید باشید:

- تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت توسعه فیزیکی، بر مبنای برنامه‌های توسعه دانشگاه؛

- به روز رسانی طرح توسعه محدوده شهر دانش دانشگاه با تاکید بر مبانی دانشگاه سبز و منظرسازی فاخر، متناسب با هویت دانشگاه تهران، با هماهنگی مدیریت شهر دانش؛

- برنامه‌ریزی و انجام پیگیری‌های لازم برای اتمام پروژه‌های ناتمام با اعمال نظارت عالیه بر اجرای آنها با کیفیت مطلوب؛

- تسریع در شروع پروژه‌های مصوب جدید با به‌کارگیری مشاوران و پیمانکاران توانمند و نظارت بر اجرای کلیه طرح‌های عمرانی مطابق با استانداردهای مصوب؛

- تهیه گزارش‌های دوره‌ای از روند پیشرفت پروژه‌ها و ارائه به مسئولین مربوط در دانشگاه.

توفیقات روزافزون شما را در خدمت به ایران عزیز و دانشگاه تهران، نماد آموزش عالی کشور، از درگاه خداوند متعال خواستارم».

گفتنی است دانشگاه تهران علاوه بر طرح توسعه دانشگاه که طرحی ملّی است، طرح‌های نیمه‌تمام زیادی دارد که ناگزیر به اتمام آن‌هاست و امید می‌رود با این انتصاب و از محل کمک‌های خیرین و درآمدهای دانشگاه، نسبت به اتمام این طرح‌ها اقدام کند.