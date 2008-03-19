دو واحد نیروگاهی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران، محمد بهزاد گفت: بامداد 28 اسفند ماه سال جاری، واحد نخست نیروگاه گازی اردبیل و واحد اول بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان با شبکه سراسری برق کشور سنکرون شدند.

مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران با اشاره به در حال ساخت بودن بخش بخار‌ نیروگاه‌ سیکل ‌ترکیبی کرمان در 4 واحد 160 مگاواتی ‌اظهارامیدواری کرد که‌ در‌ سال آینده 3 واحد باقیمانده این پروژه نیز به طور کامل راه‌ اندازی شود.

وی با اشاره به وضعیت نیروگاه گازی اردبیل تصریح کرد: بخش گاز این طرح در 4 واحد 159 مگاواتی ساخته خواهد شد که ‌راه اندازی این دو واحد نیروگاهی، ‌علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق کشور باعث پایداری شبکه سراسری برق کشور نیز خواهد شد.

بهزاد خاطرنشان کرد: با سنکرون این واحدها، ظرفیت نیروگاه های راه‌ اندازی شده توسط سازمان توسعه برق ایران در سال جاری به 3212 مگاوات رسید.

وی راه اندازی این میزان از ظرفیت شبکه نیروگاهی را در قالب 25 واحد نیروگاهی ذکر و تصریح کرد: با راه اندازی این واحد‌ها و همچنین برقدار کردن 488 کیلومتر خط انتقال برق در قالب 4 طرح ملی،‌ سازمان توسعه برق ایران توانست به 100% تعهدات خود در سال 86 جامه عمل بپوشاند.



