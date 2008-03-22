محمد حسین مهدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: ستاد تسهیلات نوروزی در شهرستانها از سوی فرمانداری با محوریت شهرداریها تشکیل و برای راهنمایی گردشگران آماده شده است .

وی بیان داشت: پاکسازی و زیباسازی شهرها، نصب تابلوهای راهنما برای هدایت مسافران، اصلاح مسیر نقاط حادثه خیز جاده ها و مرمت راه ها، اسکان میهمانان فرهنگی در مدارس و پذیرایی در خانه های معلم، نظارت در تامین ارزاق عمومی مورد نیاز مسافران و نرخ کالاها توسط سازمان بازرگانی، افزایش سهمیه آرد نانوایی ها، آمادگی بیمارستانها و مراکز درمانی شبانه روزی و کشیک داروخانه ها از جمله تمهیدات سفرهای نوروزی در گیلان است .

مهدی پور عنوان کرد: اطلاع رسانی از جاذبه ها و نقاط گردشگری استان برای استفاده میهمانان نوروزی، تهیه چادرهای اسکان موقت مسافران در پارکها و فعالیت و آماده باش گشتهای مختلف پلیسی از جمله تیم های سواره و پیاده پلیس راه در ایام نوروز در جاده های گیلان از دیگر تمهیداتی است که برای پذیرایی و هدایت مسافران در سفر به این استان اندیشیده شده است .

این مسئول با اشاره به وضعیت هتل آپارتمانها و مجتمع های سیاحتی، تفریحی و پذیرایی استان گیلان برای اسکان و اقامت میهمانان نوروزی این استان افزود: امسال در ایام نوروز هشت واحد هتل آپارتمان در رشت، بندر انزلی، آستارا و چابکسر با مجموع 60 سوئیت و 100 واحد آپارتمان با 524 تخت آماده پذیرایی و اسکان مسافران نوروزی است .

مهدی پور در ادامه با بیان اینکه برای رفاه حال میهمانان نوروزی در سفر به این منطقه و در راستای ساماندهی خانه های استیجاری در قالب "طرح کاشانه" بیش از 900 خانه در گیلان شناسایی و در ایام نوروز در اختیار مسافران قرار می گیرند، یادآور شد: در این رابطه تیمهای نظارتی سازمان نیز با حضور گسترده در 13 مسیر و چهار محور استان به طور روزانه بر وضعیت و نحوه ارائه خدمات به مسافران و گردشگران نوروزی و سایر موارد نظارت می کنند .

استان گیلان با 14 هزار کیلومتر مربع مساحت شامل بخشی از ارتفاعات شمالی کشور، مناطق جلگه ای جنوب و جنوب غرب دریای خزر در همسایگی مازندران (در شرق)، قزوین و زنجان (در جنوب) و اردبیل (در غرب) قرار دارد .

این استان چهار فصل دارای جاذبه های کم نظیر و در برخی موارد بی نظیر از جمله جنگل های انبوه، شالیزارهای وسیع، زیستگاه های پرندگان، پارک های جنگلی متنوع و زیبا، آبگیرها، رودخانه ها و سواحل نیلگون خزر، سبزه زارها و گل و گیاهان زیبا، مناطق ییلاقی، چشمه های طبیعی، غارهای دیدنی، بناهای تاریخی و زیارتگاه ها است .