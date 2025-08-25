پویش «مهر حسینی» در خراسان جنوبی؛ ۳۳۰۰ واحد خون اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز مهدی‌زاده صبح دوشنبه به رسانه‌ها گفت: پویش مهر حسینی برای ایران همزمان با سراسر کشور و از ابتدای ماه محرم در استان خراسان جنوبی آغاز و تا پایان ماه صفر ادامه یافت.

وی با اشاره به اجرای این پویش، بیان کرد: در طول این دوره چهار هزار و ۳۳۵ نفر به مراکز خون‌گیری استان مراجعه کردند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی، افزود: از این تعداد، سه هزار و ۳۳۰ نفر موفق به اهدای خون شدند که شامل دو هزار و ۳۳۷ اهداکننده مستمر و ۷۷۲ اهداکننده بار اولی بودند.

مهدی‌زاده با اشاره به زیرساخت‌های اهدای خون در استان، بیان کرد: علاوه بر چهار مرکز ثابت خون‌گیری در شهرستان‌های بیرجند، قاین، طبس و فردوس، تیم‌های سیار برای تسهیل دسترسی مردم در دیگر نقاط استان مستقر شده‌اند.