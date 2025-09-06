کاهش خطا در صدور احکام قضا با همکاری‌ حوزه امام رضا(ع) و دانشگاه قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسهای هم اندیشی تقویت همکاریهای مشترک فی مابین حوزه علمیه امام رضا (ع) دانشگاه علوم قضائی برگزار شد.
در این نشست، حجت الاسلام باباجان نژاد مدیرحوزه علمیه امام رضا (ع) و حجتالاسلام بهارلویی معاون فرهنگی دانشگاه علوم قضائی حضور داشتند و طرفین در راستای تعامل هرچه بیشتر «حوزه و دانشگاه» و ارائه معارف ناب اهلبیت (ع) به دانشجویان رشته قضائی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در گفتگوهای صورت گرفته خدمات متقابلی که حوزه علمیه میتواند در اختیار دانشگاه و دانشجویان قرار دهد و همچنین ظرفیتهای دانشگاه برای ارائه خدمت به طلاب و اساتید حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از محورهای اصلی این نشست، نقش آموزههای اسلامی و معارف اهلبیت (ع) در کاهش خطاهای قضائی بود. بر این اساس، بهرهمندی دانشجویان رشته قضائی -که عهدهدار تصدی مقام قضا خواهند بود- از این معارف و دروس حوزوی، میتواند زمینهساز صدور احکام دقیقتر و به دور از اشتباه شود.
در این جلسه بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای علمی و آموزشی همچون «درس خارج فقه القضای» آیتالله رشاد برای ارتقای دانش قضائی دانشجویان و تقویت بنیانهای دینی در فرآیند دادرسی تاکید شد.
این جلسه گامی در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه تعامل سازنده حوزه و دانشگاه و تزکیه و تعلیم متربیان قوه قضائیه ارزیابی شد.
نظر شما