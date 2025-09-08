به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نژادحیدری، در نشست هم‌اندیشی بزرگداشت استاد هوشنگ مرادی کرمانی اظهار داشت: استاد مرادی کرمانی از مفاخر ارزشمند استان کرمان و از چهره‌های شاخص بین‌المللی در عرصه داستان‌نویسی است که چندین دوره موفق به دریافت جایزه جهانی «هانس کریستین آندرسن» شده است.

وی با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل این نویسنده برجسته افزود: گزاف نیست اگر گفته شود ادبیات داستانی و کودک ایران به دو دوره قبل و بعد از استاد مرادی کرمانی تقسیم می‌شود.

نژادحیدری، همچنین از همراهی و همکاری مجموعه استانداری و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای برگزاری باشکوه آئین بزرگداشت این چهره فرهنگی خبر داد و تصریح کرد: مشارکت فعال داستان‌نویسان استان و پخش مستندهایی از زندگی و آثار استاد مرادی کرمانی از سیمای مرکز کرمان می‌تواند به غنای این برنامه بیفزاید.