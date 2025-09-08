  1. استانها
کرمان میزبان بزرگداشت هوشنگ مرادی کرمانی می‌شود

کرمان- سرپرست روابط عمومی استانداری کرمان گفت: آیین بزرگداشت استاد هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده بین‌المللی، همزمان با هفته ملی کودک در کرمان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نژادحیدری، در نشست هم‌اندیشی بزرگداشت استاد هوشنگ مرادی کرمانی اظهار داشت: استاد مرادی کرمانی از مفاخر ارزشمند استان کرمان و از چهره‌های شاخص بین‌المللی در عرصه داستان‌نویسی است که چندین دوره موفق به دریافت جایزه جهانی «هانس کریستین آندرسن» شده است.

وی با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل این نویسنده برجسته افزود: گزاف نیست اگر گفته شود ادبیات داستانی و کودک ایران به دو دوره قبل و بعد از استاد مرادی کرمانی تقسیم می‌شود.

نژادحیدری، همچنین از همراهی و همکاری مجموعه استانداری و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای برگزاری باشکوه آئین بزرگداشت این چهره فرهنگی خبر داد و تصریح کرد: مشارکت فعال داستان‌نویسان استان و پخش مستندهایی از زندگی و آثار استاد مرادی کرمانی از سیمای مرکز کرمان می‌تواند به غنای این برنامه بیفزاید.

