جشنواره شنا در غرب مازندران برگزار شد

نور - جشنواره شنای غرب مازندران با هدف کسب استعدادهای جدید با معرفی برترین‌ها در شهرستان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره شنا غرب مازندران به میزبانی استخر غدیر شهرستان نور برگزار شد.

مانی شعبانی‌تبار شناگر نوشهری، در بخش ۲۵ متر زیر ده سال، موفق به کسب مقام نخست در بخش گروهی شنا «کرال» شد و عنوان قهرمانی این بخش را از آن خود کرد.

برسام سلطان‌محمدی و بهداد موذن‌زاده از دیگر شناگران نوشهری بودند که در این جشنواره درخشیدند.

شناگران اعزامی از چالوس نیز عملکرد برجسته‌ای داشتند و توانستند با کسب ۸ مدال رنگارنگ، نمایشی بی‌نظیر از توانمندی‌های خود ارائه دهند.

این جشنواره شنا که به میزبانی شهرستان نور برگزار شد، فرصت مناسبی برای معرفی استعدادهای جدید شنا در غرب مازندران بود و در آن شناگران از شهرهای مختلف این منطقه، در رقابت‌های فنی و سرعتی حضور یافتند.

