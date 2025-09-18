خبرنگار مهر برنده بخش مصاحبه جشنواره بانکداری خصوصی تا نوین

به گزارش خبرگزاری مهر در مراسم اختتامیه جشنواره «با رسانه؛ از بانکداری خصوصی تا بانکداری نوین»، علی فروزانفر خبرنگار خبرگزاری مهر موفق شد عنوان رتبه اول بخش مصاحبه را با موضوع زیان سنگین ۵ بانک خصوصی به دست آورد و در صدر برگزیدگان این بخش قرار گیرد. این رویداد که با هدف ارزیابی آثار برتر رسانه‌ای در حوزه اقتصاد و بانکداری برگزار شد، برندگان خود را در بخش‌های متنوع اعلام کرد.

بخش مصاحبه

در بخش مصاحبه، علی فروزانفر خبرنگار خبرگزاری مهر، رتبه نخست را برای اثر «پشت پرده زیان صدها هزار میلیاردی ۵ بانک خصوصی؛ وقتی همه خواب بودند» کسب کرد. همچنین احسان کشاورز از روزنامه جهان صنعت رتبه دوم و علیرضا رحیمی‌نژاد از خبرگزاری تسنیم رتبه سوم را از آن خود کردند.

برگزیدگان سایر بخش‌ها نیز به شرح زیر معرفی شدند.

بخش خبر و گزارش خبری

فاطمه محمدی (خبرگزاری تسنیم) – «رقابت پنهان بر سر نرخ سود تا ۳۰ درصد»

فاطمه امینی‌پور (اقتصادگردان) – «رشد بالای ۴۲ درصد مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در یک‌سال اخیر»

بخش یادداشت

رتبه اول: حامد شایگان (تحلیل بازار) – «بانکداری، هنر بانکداران حقیقی»

رتبه دوم: محمدعلی دیانتی‌زاده (سرمایه ملی) – «بانکداری فردا و نسل آلفا»

رتبه دوم: فرهاد شریفی‌بقا (دنیای اقتصاد) – «نقش سیستم بانکی در نجات اقتصاد ایران»

رتبه سوم: وحید حاج‌سعیدی (ندای کتول) – «بی‌وام، نفس کشیدنم دشوار است»

شایسته تقدیر: مریم شیرازی (اخبار پولی مالی) – «تاب‌آوری نظام بانکی در بحران»

بخش گزارش

رتبه اول: محسن شمشیری (اقتصادگردان) – «گران‌شدن منابع در ۱۴۰۳…»

رتبه دوم: نسیم مسیبی (شرق) – «فرصت‌کشی»

رتبه سوم: صدیقه بهزادپور (آرمان ملی) – «اصلاح نظام بانکی با نهادهای غیروابسته»

بخش مقاله

رتبه اول: مسعود یوسفی (روزنامه ایران) – «روبل و ریال، یک نسخه با دو فرجام»

رتبه دوم: مریم ابونیا (اخبار پول) – «رسانه آموزش می‌دهد…»

رتبه سوم: مهری نامور (اقتصاد سرآمد) – «از بانک سنتی تا بانک هوشمند»

هیئت داوران همچنین اعلام کرد که در رشته اینفوگرافیک، برنده‌ای نداشت.