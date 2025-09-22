به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خدمات آزمایش در منزل دکترساینا راهکاری آسان، سریع و ایمن برای انجام انواع آزمایشهای عمومی و تخصصی است. دیگر نیازی به رفتوآمد به آزمایشگاه، انتظار طولانی یا نگرانی بابت انتقال بیماری ندارید؛ نمونهگیرهای حرفهای در زمان و محل دلخواه شما نمونهگیری را انجام میدهند و نتایج معتبر در کوتاهترین زمان بهصورت تلفنی و آنلاین به شما اعلام میشود. این خدمات برای سالمندان، کودکان، افراد پرمشغله و کسانی که به حفظ حریم شخصی اهمیت میدهند ایدهآل است. طیف وسیعی از تستها شامل سلامت عمومی، بانوان، آقایان، کودکان، سالمندان و بیماریهای مقاربتی تحت پوشش بیمه انجام میشود. هزینهها مطابق تعرفه وزارت بهداشت بوده و بیمههای پایه و تکمیلی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد هزینه را تقبل میکنند. در حال حاضر خدمات در تهران، کرج، اصفهان، تبریز، مشهد و اهواز ارائه میشود و بهزودی سراسر کشور را پوشش خواهد داد.
دیگر نه برای آزمایشهای تشخیصی راهی آزمایشگاه شوید و نه برای چکاپهای دورهای. دردسر رفتوآمد سالمندان و کودکان تا آزمایشگاه را هم فراموش کنید. دکتر ساینا با خدمات نمونه گیری در منزل آرامش خونگیری در فضای خانه را در جانتان تزریق میکند و نتایج دقیق و مطمئن را از زبان پزشکان متخصص به گوشتان میرساند. کل این فرایند در کمترین زمان و بدون اتلاف وقت انجام میشود و هزینهها تحت پوشش بیمه است. کافی است درخواست این خدمات را آنلاین ازطریق وبسایت دکترساینا ثبت کنید و منتظر نمونهگیران اعزامی باشید.
چرا نمونهگیری در منزل با دکترساینا؟
اگر سبک زندگی پرمشغلهای ندارید، نگران انتقال بیماری نیستید و سرتان برای انتظار در محیط شلوغ و پرداخت هزینۀ رفتوآمد درد میکند، چه انتخابی بهتر از آزمایش در آزمایشگاه! اما اگر آسایش و راحتی، کمترین انتظار، کمترین خرجکرد، بهداشت و ایمنی، حفظ حریم شخصی و سرعت آمادهسازی جواب آزمایش برایتان مهم است، نمونه گیری در منزل را با دکترساینا تجربه کنید، چون که:
با نمونهگیری در منزل روال روزمره شما به هم نمیریزد و انتخابی ایدئال برای سالمندان کمتوان جسمی، بزرگسالان مضطرب و کودکان بهانهگیر است.
خدمات در زمان دلخواه شما حتی در ایام تعطیل امکانپذیر است و محدود به ساعت اداری نیست.
با نمونهگیری در منزل کسی از نوع آزمایش و نتیجۀ آن بویی نمیبرد و حریم شخصیتان حفظ میماند.
از محیط همیشهآلودۀ آزمایشگاه دور میمانید و خطر انتقال بیماریهای مسری به حداقل میرسد.
وقت ارزشمندتان با انتظار در محیط شلوغ آزمایشگاه یا در رفتوآمد تلف نمیشود.
هزینه نمونهگیری در منزل بهصرفه، رقابتی و تحت پوشش بیمه است.
برای دریافت نتایج نیاز به مراجعه مجدد ندارید و جواب آزمایش را تلفنی و آنلاین دریافت میکنید.
انجام آزمایشهای عمومی و تخصصی در منزل
با خدمات نمونه گیری در منزل دکتر ساینا طیف گستردهای از آزمایشهای خون را میتوان در خانه انجام داد، از غربالگریهای سلامت عمومی گرفته تا پایش بیماریهای خاص.
۱. آزمایش سلامت عمومی
مهمترین بخش خودمراقبتی انجام دورهای تستها و چکاپها برای غربالگری بیماریهای جورواجور و تشخیص زودهنگام آنهاست. ازجمله موارد تست سلامت عمومی بدن در دکترساینا میتوانیم به ارزیابی عملکرد کبد و کلیه، وضعیت چربی خون، قند خون، التهاب، ذخایر آهن، عملکرد تیروئید، ارزیابی مشکلات خونی، متابولیکی، عفونتهای ویروسی، عملکرد اندامها، ارزیابی ویتامینها و مواد معدنی، مشکلات ادراری و گوارشی، سیستم ایمنی و … اشاره کنیم.
۲. آزمایشهای سلامت بانوان
گروه آزمایشهای سلامت بانوان شامل انواع پکیجهای سلامت عمومی، ارزیابی قبل بارداری، آزمایش بارداری، ارزیابی هورمونی و آزمایش یائسگی برای پایش سلامت خانمها در دوران مختلف زندگی است.
۳. آزمایشهای سلامت آقایان
انواع آزمایشهای مربوط به سلامت آقایان شامل پکیجهای سلامت عمومی، ارزیابی هورمونی و تست عملکرد پروستات است.
۴. آزمایش بیماریهای مقاربتی
در این گروه آزمایشات با بررسی آنتیبادیها و آنتیژنهای مربوط به HIV، هپاتیت B و C، حضور این عفونتها در بدن تشخیص داده میشود.
۵. چکاپ کامل کودکان
بهمنظور پایش سلامت کودکان، این گروه از آزمایشها شامل ارزیابی دیابت، ارزیابی کبد، ارزیابی سلامت کودکان ۶ ماه تا ۲ سال، ارزیابی سلامت کامل کودکان ۲ تا ۱۲ سال، ارزیابی ویتامینها و مواد معدنی، ارزیابی کم خونی، ارزیابی کلیه، ارزیابی تیروئید و ارزیابی چربی خون هستند.
۶. چکاپ سالمندان
سامانه سلامت دکترساینا چکاپ کامل سالمندان با آزمایشهای یائسگی، پروستات، دیابت و پکیجهای کامل سلامت بانوان و آقایان سالمند امکانپذیر میسازد.
۷. آزمایشهای تخصصی
در گروه آزمایشهای تخصصی پکیجهای متنوع ازقبیل پکیج ارزیابی پروستات، دیابت، کبد، ویتامینها و مواد معدنی، کمخونی، کلیه، ریزش مو، بیماریهای مقاربتی، تیروئید و چربی خون بهچشم میخورد.
مراحل نمونهگیری تخصصی در دکترساینا
روال درخواست آزمایش در دکترساینا ساده، سریع و بدون پیچیدگی است. کافی است چند مرحله ساده را طی کنید:
با یک گوشی موبایل یا لپتاپ وارد سامانۀ سلامت دکترساینا شوید و سربرگ «آزمایش در محل» را انتخاب کنید.
نسخۀ آزمایش دارید یا ندارید؟ اگر ندارید، پزشکان در جلسات ویزیت آنلاین دستور آزمایش را برای شما مینویسند؛ اگر دارید، نسخۀ الکترونیک یا کاغذی خود را بارگذاری کنید.
فرم درخواست آزمایش شامل وضعیت نسخه، محل سکونت، شماره تماس و … را در همان صفحه پر کنید و به مرحله بعد بروید.
اکنون نوبت انتخاب نوع آزمایش است. تست مورد نظر را در فهرست آزمایشها انتخاب کنید.
تصمیمگیری در مورد مکان نمونهگیری با شماست. کجا راحتترید؟ آدرسش را درج کنید.
بعداز پرداخت هزینه آزمایش (با کسر پوشش بیمه) مطابق تعرفه وزارت بهداشت، کارشناسان دکتر ساینا برای هماهنگی روز و ساعت نمونهگیری با شما تماس میگیرند.
در روز موعود در محل انتخابی خود حاضر شوید، درب خانه را به روی نمونهگیران اعزامی باز کنید و طی مراحل دریافت نمونه با آنها همکاری کنید.
نمونه دریافتشده برای تجزیهوتحلیل دقیق، تحت پروتکلهای بهداشتی به نزدیکترین آزمایشگاه طرفقرارداد دکترساینا ارسال میشود.
اعلام تفسیر آزمایش بهصورت تلفنی و آنلاین
اکثر پلتفرمهای آزمایش در محل ازجمله دکترساینا تا آخرین مرحله یعنی دریافت نتیجه آزمایش در کنار شما هستند. تقریباً ۴ تا ۷ روز کاری بعد از نمونهگیری نتیجه و تفسیر جواب آزمایش را تلفنی از زبان کارشناسان میشنوید و علاوهبر آن، لینک تفسیر نتایج آزمایش را بهصورت آنلاین دریافت میکنید. بنابراین نهتنها برای نمونهگیری به زحمت نمیافتید، که جواب آزمایش را هم در خانه دریافت میکنید.
پزشکان دکترساینا ظرف حداکثر ۲۴ ساعت بعد از آمادهسازی نتیجه برای شرح جزئیات با شما تماس میگیرند. این تماس کاملاً رایگان است. در این تماس تلفنی، علاوهبر تفسیر نتیجه تست و اطلاع از وضعیت کلی و خطرات احتمالی، راهنماییهای لازم مربوط به چکاپهای بعدی در اختیارتان قرار میگیرد.
در ادامه یک پیوند حاوی جواب آزمایش برایتان ارسال میشود تا بهراحتی قادر به مرور دوباره یا ارائه آن به پزشکان دیگر باشید.
مقایسه دقت آزمایش در خانه با آزمایشگاه
تست در منزل به معنای نمونهگیری در منزل است و تحلیل نمونهها همچنان در محیط آزمایشگاه انجام میشود. فقط بهجای آنکه خودتان برای ارائه نمونه قدم در محیط آزمایشگاه بگذارید، تکنسینهای اعزامی نمونههای دریافتشده را در شرایط استاندارد و با رعایت زنجیره سرد به آزمایشگاهی معتبر میرسانند. تخصص تکنسینها و اقدامات کنترل کیفی روی نمونهها اعتبار نتایج را تضمین میکند تا تجزیهوتحلیل بهدستآمده برای تصمیمات پزشکی دقیق باشد. جان کلام اینکه نتایج تست در منزل بهاندازه تست در آزمایشگاه قابلاعتماد و استناد است.
هزینه نمونهگیری در منزل تحت پوشش بیمه
هزینۀ نمونه گیری در منزل در سامانه دکترساینا مطابق با تعرفه وزارت بهداشت و تحت پوشش انواع بیمههای پایه اعم از تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و بیمه پایه نیروهای مسلح است و این بیمهها بین ۳۰٪ تا ۷۰٪ از هزینه آزمایش را کسر میکنند. حتی اگر تحت پوشش بیمه تکمیلی باشید، درصد بالایی از مبلغ آزمایش (بسته به سقف پوشش بیمهای) از هزینه کسر و بعد لینک پرداخت برای شما ارسال میشود.
درحالحاضر این شرکتهای بیمهای در پرداخت هزینه آزمایش با دکترساینا همکاری میکنند: آتیه، البرز، ایران، آسیا، امید، دی، دانا، پارسیان، جهاد کشاورزی، ملت، معلم، سینا، سامان، تجارت نو، سرمد، نوین، کوثر، تعاون، کمکرسان، آرمان، آرمان سفیران سلامت، میهن، حکمت، حافظ، نیشکر و فولاد مبارکه.
مناطق تحت پوشش برای تست در منزل
در کلانشهرهای بزرگ و حومه آنها متخصصان نمونهگیر حضور دارند و آماده دریافت نمونه خون شما در محل هستند. اگر در شهرهای تهران و حومه، اصفهان و حومه، کرج و حومه، تبریز، مشهد و اهواز زندگی میکنید، با خیال راحت درخواست تست را بهصورت آنلاین در سامانه دکترساینا ثبت کنید و منتظر تکنسینهای خونگیری در محل انتخابی خود باشید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
