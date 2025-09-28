به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی در هفتاد و هفتمین نشست شورای برنامه ریزی المپیاد علمی دانشجویی کشور سال ۱۴۰۴ که با حضور مسئولان کمیته های علمی المپیاد علمی دانشجویی کشور در ۲۳ رشته امتحانی، معاون آزمون‌ها و رئیس مرکز المپیاد سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد، از اعضای شورای علمی برنامه ریزی و مسئولین کمیته های علمی المپیاد علمی دانشجویی کشور در همراهی با سازمان و برگزاری سی امین دوره المپیاد در ۳ مردادماه ۱۴۰۴ تشکر کرد.

وی گفت: بر اساس شعار «مشارکت در پیشرفت و توسعه کشور از طریق بهسازی نظام سنجش و ارزشیابی آموزشی» که سرلوحه اقدامات سازمان سنجش آموزش کشور است و همچنین برنامه چهار ساله سازمان سنجش، لازم است سازمان اجرایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با کمک اساتید برجسته طراحی و راه‌اندازی شود.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: از سال ۱۳۷۶ بر مبنای یک ماده واحده درباره ضرورت و چگونگی برگزاری المپیاد علمی دانشجویی که توسط معاونت سازمان سنجش آموزش کشور تدوین شد، سالیان متمادی آزمون بر این اساس برگزار می شود. برای تعالی این امر مهم بر پایه ساز و کارهای سنجش و ارزشیابی و افزایش کیفیت نظام آموزش عالی، بهینه‌سازی نحوه اجرای آزمون و فرایند نظارت بر اجرای آن لازم است برگزاری المپیاد علمی دانشجویی کشور آسیب شناسی شود تا بر اساس نتایج آن، آئین‌نامه‌ای کامل، جامع و اجرایی تدوین و برای تصویب ارائه شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به ضرورت ایجاد رشته‌های میان‌رشته‌ای و فرا رشته‌ای در آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور گفت: به طور مثال رشته نانو که میان‌رشته‌ای است و اثرات اجتماعی، اقتصادی و علمی بالایی در حوزه دارو، صنعت، کشاورزی و ... دارد می‌تواند به رشته‌های امتحانی المپیاد علمی دانشجویی کشور براساس پیشنهاد اساتید برجسته اضافه شود.

محمدی یادآور شد: رشته المپیاد سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت که رشته‌ای میانی در رشته‌های ریاضی، تجربی، زیست‌شناسی، کشاورزی، مهندسی و ... بود در سال ۱۳۹۸ مطابق با نیازهای علمی و صنعتی کشور به آزمون المپیاد علمی دانشجویی افزوده شد و اکنون برای افزودن رشته نانو به آزمون المپیاد علمی دانشجویی لازم است کار گروهی تخصصی تشکیل شود تا سرفصل دروس امتحانی در دوره کارشناسی برای شرکت در المپیاد، مواد امتحانی و شرایط نفرات ۱ تا ۱۵ مشخص شود و در صورت تأیید و تصویب اعضای شورای برنامه ریزی المپیاد علمی دانشجویی کشوراین رشته به آزمون المپیاد دانشجویی افزوده شود.

در ادامه این نشست اساتید و مسئولان کمیته علمی المپیاد دانشجویی کشور پیشنهادات و نقطه نظرات خود را مطرح کردند. در پایان این نشست نحوه و چگونگی اعطای مدال به برگزیدگان المپیاد سی ام بررسی شد.