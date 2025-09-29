  1. استانها
  2. تهران
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۲

مسائل زیست‌محیطی رباط‌کریم و بهارستان باحضور معاون رئیس‌جمهور بررسی شد

بهارستان- در نشستی با حضور معاون رئیس‌جمهور مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی رباط‌کریم، بهارستان و شهر جدید پرند بررسی و دستور پیگیری ویژه برای تأمین آب کشاورزی صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، عصر دوشنبه در دیداری مشترک با انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مسائل و چالش‌های زیست‌محیطی دو شهرستان و شهر جدید پرند را بررسی کرد.

این نشست با حضور آقا علیخانی، فرماندار رباط‌کریم و شرفی، فرماندار بهارستان برگزار شد و طی آن موضوعات کلیدی محیط‌زیستی منطقه از جمله آلودگی منابع آب، مدیریت پسماند و مشکلات زیست‌محیطی شهر پرند مطرح و راهکارهای اجرایی بررسی شد.

در بخش دیگری از جلسه، موضوع انتقال بخشی از آب حاصل از تصفیه‌خانه شهر پرند به بخش کشاورزی روستاهای همجوار در دستور کار قرار گرفت. این بخش با حضور نیازی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، یزدیان، مدیرعامل آبفا، مسئولان وزارت نیرو و نمایندگان کشاورزان انجم‌آباد برگزار شد و دغدغه‌های بهره‌برداران محلی مطرح گردید.

در پایان، انصاری دستور داد موضوع تأمین آب کشاورزی از طریق ظرفیت تصفیه‌خانه پرند با فوریت پیگیری و نتیجه اقدامات در جلسات آینده ارائه شود.

