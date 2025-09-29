  1. استانها
  2. تهران
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۶

راه‌اندازی سامانه ۱۴۳۸ برای گزارش اتباع غیرمجاز در استان تهران

راه‌اندازی سامانه ۱۴۳۸ برای گزارش اتباع غیرمجاز در استان تهران

تهران- سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران از راه‌اندازی سامانه ۱۴۳۸ به منظور ارتباط مستقیم مردم با اداره کل امور اتباع و شناسایی محل اختفای اتباع غیرمجاز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال سادات، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به تأکیدات استاندار محترم، ستاد خبری سامانه ۱۴۳۸ در راستای ارتباط مستقیم با هموطنان در خصوص شناسایی محل اختفا و کانون‌های تجمع اتباع غیرمجاز، در محل اداره کل اتباع استانداری تهران راه‌اندازی شده است.

وی عنوان کرد: تمامی هم‌استانی‌ها می‌توانند بدون شماره‌گیری کد و همچنین با اخذ کد ۰۲۱ از سراسر کشور با این مرکز تماس برقرار کنند.

سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران افزود: این سامانه به گونه‌ای طراحی شده است که هم امکان ضبط پیام و هم برقراری ارتباط مستقیم با اپراتور را فراهم می‌سازد و در ساعات اداری هر دو قابلیت فعال بوده و در ساعات غیراداری و ایام تعطیل، سامانه در وضعیت ضبط پیام تنظیم شده است.

سادات خاطرنشان کرد: گزارش‌های واصله پس از دریافت، بلافاصله به حوزه‌های ذی‌ربط ارسال و اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

کد خبر 6606251

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها