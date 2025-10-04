دریافت 1 MB کد خبر 6611658 https://mehrnews.com/x39cJP ۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱:۵۴ کد خبر 6611658 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱:۵۴ حمایت باشگاه اتلتیک بیلبائو اسپانیا از مردم غزه باشگاه اتلتیک بیلبائو اسپانیا، پرچم فلسطین را در حمایت از مردم غزه روی دیوارهای استادیوم خود نورپردازی کرد. کپی شد مطالب مرتبط ترکیه: هر لحظه ممکن است نتانیاهو توافق غزه را برهم بزند ترامپ از موافقت رژیم اسرائیل با طرح عقبنشینی اولیه از غزه خبر داد ایران حمله به کاروان صمود و دستگیری فعالان حامی فلسطین را محکوم کرد برچسبها اتلتیک بیلبائو غزه حمایت از غزه
