کد خبر 6611658
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱:۵۴

حمایت باشگاه اتلتیک بیلبائو اسپانیا از مردم غزه

باشگاه اتلتیک بیلبائو اسپانیا، پرچم فلسطین را در حمایت از مردم غزه روی دیوارهای استادیوم خود نورپردازی کرد.

