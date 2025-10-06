  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

برنامه شناسایی و مراقبت از افراد در معرض خطر در کنگان اجرا شد

بوشهر- مسئول برنامه سالمندان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان گفت: برنامه شناسایی و مراقبت از افراد در معرض خطر در شهرستان کنگان با محوریت سنجش فشارخون، قند و چربی خون در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، سارا کمان ترکی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور ارتقای سلامت سالمندان و پیشگیری از بروز سکته‌های قلبی و مغزی، برنامه شناسایی و مراقبت از افراد در معرض خطر در شهرستان کنگان با محوریت سنجش فشارخون، قند و چربی خون در حال اجراست.

مسئول برنامه سالمندان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان افزود: طی ۶ ماهه نخست سال جاری، هزار و ۱۱۸ نفر از سالمندان شهرستان از نظر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، جمعیت سالمندان شهرستان کنگان پنج هزار و ۱۶۵ نفر برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان سلامت با انجام سنجش‌های منظم، مشاوره تغذیه‌ای و آموزش‌های مرتبط با سبک زندگی سالم، در تلاش‌اند تا با تشخیص زودهنگام عوامل خطر و مراقبت مستمر از بروز سکته‌های قلبی و مغزی در این گروه سنی پیشگیری کنند.

مسئول برنامه سالمندان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان اظهار کرد: هدف از اجرای این برنامه، افزایش آگاهی سالمندان نسبت به عوامل خطر، بهبود کیفیت زندگی و کاهش بروز بیماری‌های مزمن از جمله سکته‌های قلبی و مغزی است.

کمان ترکی افزود: از تمامی سالمندان شهرستان کنگان برای انجام ارزیابی و دریافت خدمات مراقبتی، به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند.

