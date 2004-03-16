كري و بوش يكديگر را دروغگو خواندند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه آمريكايي يو اس اس تودي، "جان كري" كانديدا دموكرات انتخابات رياست جمهوري آمريكا ديروز از اقدامات جرج بوش در تامين امنيت ملي آمريكا انتقاد كرد و گفت: بوش از مسائل امنيتي به نفع خود استفاده كرده و ايجاد ترس عمومي از تروريسم را دست آويزي براي دست يازيدن به منافع سياسي قرار داده است.



منابع رسمي كاخ سفيد نيز از سوي ديگر از كري در مواردي انتقاد دارند و معتقدند كه وي به دروغ گفته است كه برخي رهبران خارجي طرفدار وي هستند.



به نوشته يواس اي تودي، كري درسخنراني گفته بود: زماني كه حرف از مبارزه با تروريسم به ميان مي آيد، دولت بوش در "رجزخواني" عالي است و در"عمل" عاجز.



از سوي ديگر مك كللان سخنگوي كاخ سفيد نيز اظهار داشت: كري موظف است اسامي دقيق رهبران خارجي را كه ادعا مي كند، طرفدار وي هستند، اعلام كند.



ديك چني معاون بوش نيز تصريح كرد: مردم آمريكا به خوبي مي دانند ادعاهاي مبهم كري مشكلات آنان را حل نخواهد كرد.



كري در ادامه سخنراني خود گفت: بوش طوري عمل كرده است كه درست زماني ما به پشتيباني متحدان خود نياز داريم، آنان به ما پشت مي كنند. بوش استراتژي تسخير دل ها و اذهان را فراموش كرده است.



يو اس اي تودي درادامه نوشت: يكي از ادعاهاي بوش اين است كه شكاف ميان سياه و سفيد را از ميان برده است. اما براي مثال در زمينه مالكيت خانه، آمار نشان مي دهد كه به طور كلي 68 درصد از آمريكاييها ملك شخصي دارند كه از ميان آنها 75 درصد سفيد و باقي مانده سياه پوست مي باشند.