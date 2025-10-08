به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری عصر چهارشنبه در دیدار با احسان ایزدپناه، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر، با اشاره به نقش مؤثر این جمعیت در پشتیبانی از برنامه‌های فرهنگی و خدماتی اربعین، گفت: همکاری هلال‌احمر در طرح طریق‌الحسین، جلوه‌ای از همبستگی و خدمت عاشقانه به زائران امام حسین(ع) است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: خدمات جهادی و داوطلبانه نیروهای هلال‌احمر در مسیرهای مواکب و موکب‌های مردمی استان بوشهر، نشان از روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در این مجموعه دارد.

حجت‌الاسلام قادری در این دیدار با اهدای کتبیه «هم‌عهدی» به مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر بوشهر، از اقدامات این دستگاه در پشتیبانی از برنامه‌های فرهنگی و امدادی اربعین حسینی تقدیر کرد.

ایزدپناه در این نشست ضمن قدردانی از این اقدام فرهنگی، اظهار داشت: تعامل میان دستگاه‌های فرهنگی و امدادی، مسیر خدمت به زائران و مردم را هموارتر کرده و زمینه‌ساز ترویج فرهنگ هم‌افزایی در جامعه است.