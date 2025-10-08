  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۵

کتبیه «هم‌عهدی» به مدیرعامل هلال احمر بوشهر اهدا شد

بوشهر-مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در دیدار با مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان، ضمن اهدا کتبیه «هم‌عهدی» از هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و امدادی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری عصر چهارشنبه در دیدار با احسان ایزدپناه، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر، با اشاره به نقش مؤثر این جمعیت در پشتیبانی از برنامه‌های فرهنگی و خدماتی اربعین، گفت: همکاری هلال‌احمر در طرح طریق‌الحسین، جلوه‌ای از همبستگی و خدمت عاشقانه به زائران امام حسین(ع) است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: خدمات جهادی و داوطلبانه نیروهای هلال‌احمر در مسیرهای مواکب و موکب‌های مردمی استان بوشهر، نشان از روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در این مجموعه دارد.

حجت‌الاسلام قادری در این دیدار با اهدای کتبیه «هم‌عهدی» به مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر بوشهر، از اقدامات این دستگاه در پشتیبانی از برنامه‌های فرهنگی و امدادی اربعین حسینی تقدیر کرد.

ایزدپناه در این نشست ضمن قدردانی از این اقدام فرهنگی، اظهار داشت: تعامل میان دستگاه‌های فرهنگی و امدادی، مسیر خدمت به زائران و مردم را هموارتر کرده و زمینه‌ساز ترویج فرهنگ هم‌افزایی در جامعه است.

