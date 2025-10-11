بهترین شتابدهنده و فضای کار اشتراکی سال ۱۴۰۳ معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در اختتامیه رویداد پردیس سامیت ۱۴۰۴ که در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران برگزار شد، از سه شتابدهنده و سه فضای کار اشتراکی برتر در سال ۱۴۰۳ تقدیر شد. «شتابدهنده تریگ آپ» به‌عنوان برترین شتابدهنده در سال ۱۴۰۳ معرفی و تقدیر شد. شتابدهنده‌های «نوآفرین» و «پیشگامان یزد» نیز به ترتیب به‌عنوان شتابدهنده‌های دوم و سوم معرفی شدند.

تعداد تیم‌های جذب شده در دوره پیش شتابدهی، تعداد تیم‌های حاضر در دوره شتابدهی، تعداد خروجی موفق و گردش مالی از معیارهای ارزیابی شتابدهنده‌ها بوده است. همچنین در این دوره از پردیس سامیت از سه فضای کار اشتراکی برتر در سال ۱۴۰۳ تقدیر شد. براین‌اساس «فضای کار اشتراکی کارمانا» به‌عنوان رتبه اول، «فضای کار اشتراکی هفت و هشت» به‌عنوان رتبه دوم و «فضای کار اشتراکی پارادایس‌هاب» به‌عنوان رتبه سوم فضاهای کار اشتراکی در سال ۱۴۰۲ معرفی و تقدیر شدند.

از معیارهای ارزیابی این فضاها می‌توان به تعداد افراد مستقر در فضا، تعداد افراد در فضای اختصاصی، گردش ملی و امکانات و زیرساخت فضای کار اشتراکی اشاره کرد. همچنین در اختتامیه پردیس سامیت ۱۴۰۳، گزارش عملکرد مرکز شتابدهی نوآوری در سال ۱۴۰۳ منتشر شد.

از این رو، در حال حاضر ۲۶ مجموعه فضای کار اشتراکی عضو مرکز هستند که بیش از ۲۸ هزار نفر از جمله بیش از ۶۵ شرکت دانش‌بنیان در این فضاها مشغول به فعالیت هستند. مجموع قراردادهای اخذ شده از ارگان‌های دیگر توسط این فضاها برای اعضای زیر مجموعه ۹.۵ میلیارد تومان برآورده شده است. بیش از هفت هزار ساعت آموزش، ۱۳۰۰ رویداد و خروج بیش از ۳۵ شرکت موفق از فضاهای کار اشتراکی، دیگر عملکرد این فضاها در سال ۱۴۰۳ بوده است.

همچنین در سال ۱۴۰۳، ۹۷ شتابدهنده، عضو مرکز شتابدهی نوآوری هستند که این شتابدهنده‌ها، ۵۳۰ تیم در مرحله پیش شتابدهی و ۳۵۰ تیمی در مرحله شتابدهی را جذب کرده‌اند. ۲۴۰ استارتاپ نیز خروج موفقی از شتابدهنده‌ها داشته‌اند. بر اساس این گزارش، نهمین دوره رویداد پردیس سامیت با گردهمایی اعضای مرکز شتابدهی نوآوری شامل شتاب‌دهنده‌ها، مدیران فضاهای کار اشتراکی و برگزارکنندگان رویدادهای کارآفرینی در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران برگزار شد.

در این رویداد علاوه بر گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ مرکز شتابدهی نوآوری، سخنرانی‌ها و پنل‌هایی با موضوع «عبور از شرایط بحرانی کسب‌وکارها و تصمیم‌گیری در لحظه‌ها» برگزار شد.