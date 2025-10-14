۲۲ فقره سرقت در دورود کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت محتویات خودرو در دورود، بررسی موضوع برای شناسایی، دستگیری سارق و یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ دورود با اشراف اطلاعاتی یک نفر را دراینرابطه شناسایی و پس از هماهنگی قضائی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات پلیس به ۲۲ فقره سرقت محتویات خودرو، مشاعات ساختمانی و کابل اعتراف و به همراه پرونده متشکله تحویل مراجع قضائی شده است، با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مجرمان، گفت: برخورد قاطع و بدون اغماض با سارقان و مالخران از اولویتهای پلیس است و شهروندان نیز در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.
