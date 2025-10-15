بورد: تزریق آب به بنگستان، گام ملی برای افزایش ضریب بازیافت نفت است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بورد ظهر امروز چهارشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح پایلوت تزریق آب به مخزن بنگستان میدان اهواز از آغاز مرحله عملیاتی این پروژه با بهرهگیری از توان داخلی خبر داد.
وی با اشاره به جایگاه میدان نفتی اهواز گفت: شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون، بهعنوان بزرگترین مجموعه تولیدی کشور، میدان اهواز را در اختیار دارد که با طول ۷۵ کیلومتر و عرض ۲۰ کیلومتر، یکی از چهار میدان بزرگ نفتی جهان محسوب میشود و نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا کرده است.
بورد با اشاره به ثبت رکورد تولید یک میلیون بشکه نفت در روز در این مجموعه افزود: با توجه به ظرفیت بالای مخزن بنگستان، افزایش ضریب بازیافت از اولویتهای اصلی ماست
وی با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه اصلاح روشهای تولید و برداشت نفت گفت: نتیجه یکسال کار تحقیقاتی امروز به مرحله اجرا رسیده و در همین راستا، کارگروهی تخصصی در وزارت نفت تشکیل شده است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تمرکز روشهای ازدیاد برداشت در مناطق نفتخیز جنوب افزود: عملیات نمکزدایی و استحصال آب از پسابهای صنعتی اهواز و نیشکر برای اجرای این طرح در حال انجام است.
بورد بیان کرد: افزایش تولید نفت و جمعآوری گازهای فلر از دیگر برنامههای کلیدی شرکت ملی نفت ایران است که بهطور جدی در دستور کار قرار دارد.
