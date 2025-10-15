حجتالاسلام محمدعلی لطفی یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شهید محراب آیتالله حاجآقا عطاالله اشرفی اصفهانی اظهار کرد: شخصیت این عالم ربانی بهصورت ویژه مورد تجلیل حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته است. آیتالله اشرفی اصفهانی دارای سوابق درخشان علمی و حوزوی بود و تألیف ارزشمندی با عنوان مجمعالشتات فی اصول اعتقادات در چهار جلد به زبان عربی از ایشان به یادگار مانده است.
معاون علمی مرکز تخصصی امامت افزود: این عالم بزرگ به درجه اجتهاد نائل شد و از آغاز تحصیل در خمینیشهر تا ادامه درسهای خود در اصفهان و قم، همواره با جدیت مسیر علم و تهذیب را پیمود. از نگاه حضرت امام (ره)، زهد، پارسایی و بیآلایشی آیتالله اشرفی اصفهانی مثالزدنی بود، چنانکه امام فرمودند: «هرگاه آقای اشرفی اصفهانی را میبینم یاد خدا میافتم.
وی خاطرنشان کرد: این عالم وارسته پس از پیروزی انقلاب هیچگونه درخواست یا توقعی برای تصدی مسئولیتهای اجرایی نداشت و در حالیکه در سنین بالای عمر خود بود، مکرر با لباس نظامی در جبهههای دفاع مقدس حاضر میشد.وی حتی نام رمز عملیات فتحالمبین را که متبرک به نام حضرت صدیقه طاهره (س) بود، پیشنهاد کرد و نقل شده که فرموده بود: اگر این ردای روحانیت بر تنم نبود، تفنگ به دست میگرفتم و به میدان میرفتم.
لطفی یزدی ادامه داد: آیتالله اشرفی اصفهانی در بیستوسوم مهرماه ۱۳۶۱، هنگام برگزاری نماز جمعه در محراب مسجد جامع کرمانشاه، بهدست منافقان کوردل به شهادت رسید. نمازهای جمعه او همواره دشمنشکن و افشاگر توطئهها بود.
معاون علمی مرکز تخصصی امامت افزود: از مجموع فرمایشات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب برمیآید که آیتالله اشرفی اصفهانی الگوی کامل روحانیت انقلابی است؛ روحانیای که علم، اخلاص، زهد و بیاعتنایی به مظاهر دنیایی را در هم آمیخت و امامین انقلاب او را نماد «روحانیت تراز انقلاب اسلامی» دانستهاند. امروز نیز روحانیون باید منش و روش آن شهید والا را نصبالعین خود قرار دهند و از دنیاگرایی و مظاهر قدرت پرهیز کنند تا مسیر روشن انقلاب اسلامی تداوم یابد.
نظر شما