  1. استانها
  2. کردستان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۸

سومین دوره مسابقات چندجانبه موتور سواری«هارد اندرو» در بیجار برگزار شد

سومین دوره مسابقات چندجانبه موتور سواری«هارد اندرو» در بیجار برگزار شد

بیجار-سومین دوره مسابقات چندجانبه موتور سواری«هارد اندرو» با حضور ورزشکاران استان های مختلف کشور در بیجار برگزار شد.

دریافت 28 MB
کد خبر 6625176

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها