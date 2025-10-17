غلامزاده: استقبال مردم مازندران مایه دلگرمی جامعه بوکس است

محمدرضا غلامزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز خرسندی از شور و هیجان تماشاگران گفت: استقبال چشمگیر مردم نشان‌دهنده جایگاه ویژه ورزش بوکس در این استان است.

وی در ادامه با تقدیر از تلاش‌های مسئولان برگزارکننده افزود: حضور پرشور تماشاگران و شور ورزشی در سالن مسابقات مایه دلگرمی و افتخار برای جامعه بوکس کشور است.

غلامزاده همچنین با قدردانی از فعالیت‌های هیأت بوکس مازندران اظهار داشت: استان مازندران یکی از هیأت‌های فعال و اثرگذار کشور است و هیأت بوکس استان، با برنامه‌ریزی دقیق و تعامل سازنده، نقش مهمی در رشد و توسعه این رشته داشته است.

وی با اشاره به سرپرستی تیم ملی نوجوانان گفت: حضور افرادی با تجربه‌های بین‌المللی در رأس هیأت‌های استانی، موجب انتقال دانش فنی و ارتقای سطح بوکس کشور می‌شود.

دبیر فدراسیون بوکس ایران در بخش دیگری از سخنانش به برنامه‌های پیش‌روی فدراسیون اشاره کرد و افزود: طبق تقویم نیمه دوم سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی)، المپیاد نونهالان کشور در استان مرکزی از مهم‌ترین رویدادها خواهد بود که در آذرماه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: فدراسیون همچنین در تلاش است مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور را به میزبانی مازندران برگزار کند تا این استان توانمندی خود را در سطح ملی و بین‌المللی به نمایش بگذارد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت حمایت از ورزشکاران، مربیان و هیأت‌های استانی گفت: توسعه و سلامت بوکس در کشور هدف اصلی فدراسیون است و استان مازندران با ظرفیت بالای خود می‌تواند نقش کلیدی در ارتقای جایگاه این ورزش ایفا کند.