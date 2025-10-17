نتایج انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی آبادان، خرمشهر و شادگان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی در شهرهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی آبادان با معرفی منتخبین نهایی در گروه‌های تخصصی مختلف به پایان رسید.

در شهرستان آبادان، ۱۰ نفر از گروه پزشکی شامل دکتر مهدی کریمیان، دکتر فایز فرزام‌نیا، دکتر مصطفی سنجری، دکتر محمدرضا بستانی، دکتر شقایق آسترکی، دکتر داریوش مکرمیان، دکتر یاسین افرا، دکتر محمدهادی فیروزی، دکتر بهشید بایمانی و دکتر عبدالله خوان‌زاده به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.

در گروه دندانپزشکی، دکتر حبیب کوچکیانی‌پور و دکتر وفا کریمی، در گروه داروسازی دکتر سیدمرتضی موسوی بفرویی و دکتر ساسان برهانی، در گروه آزمایشگاهی دکتر کریم کواری‌زاده، در گروه مامایی ربابه پرشاد ثابت و در گروه پروانه‌دار قاسم ثامری به عنوان منتخبین معرفی شدند.

در شهرستان خرمشهر نیز اعضای منتخب گروه پزشکی عبارتند از: دکتر الهه شیرازی، دکتر وحید فقهی، دکتر ابوالفضل محمودلو، دکتر سحر دهقان قهفرخی، دکتر علی عامری‌نژاد و دکتر مهدی احمدزاده.

در گروه‌های تخصصی دیگر، دکتر محمد طریحی زاده (دندانپزشکی)، دکتر سیاوش خسروی کرجی (داروسازی)، دکتر لاله مرسلی (آزمایشگاهی)، مینا مبارک (مامایی) و مهدی کارنما رستمی (پروانه‌دار) به عضویت هیئت مدیره درآمدند.

در شهرستان شادگان نیز منتخبین گروه پزشکی شامل دکتر مسعود هدایت، دکتر عادل آریان، دکتر مهران سیاحی، دکتر محمدمهدی فرضی‌نژاد، دکتر شیما بیگدلی خیبری و دکتر محسن شکاریان طوسی هستند.

در گروه‌های دیگر، دکتر امیرعلی خانی (دندانپزشکی)، دکتر آیت امیری (داروسازی)، دکتر محمد کرمی عبد (آزمایشگاهی)، شهلا دسومی و عاطفه علم (مامایی – به‌صورت مشترک) و دانیال بیژن‌زاده (پروانه‌دار) به عنوان منتخبین معرفی شدند.

طبق اعلام هیئت اجرایی، به دلیل عدم شرکت پزشک آزمایشگاه در انتخابات شهرستان شادگان، نفر هفتم از گروه پزشکی جایگزین خواهد شد.

همچنین نتیجه نهایی گروه مامایی در شهرستان شادگان پس از انجام قرعه‌کشی توسط هیئت نظارت مرکزی در تهران اعلام خواهد شد.