آسیب شناسی برخی از روش های عزاداری؛جایگاه رفیع ذاکر راستین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میرزا محمدی، از اساتید حوزه علمیه جمعه شب در «کارگاه آموزشی روضه‌خوانی و مقتل‌شناسی» ویژه روحانیون و ذاکران اهل‌بیت (ع) در بیرجند با استناد به روایات، «ذاکری و ستایشگری اهل‌بیت (ع)» را از سنگین‌ترین نعمت‌های الهی خواند و تصریح کرد: مدح اهل بیت (ع) نعمتی از جانب خدا است و اینگونه نیست که هر کس صدای خوشی دارد یا در خانواده‌ای اهل ذکر بزرگ شده وارد این عرصه شود.

میرزا محمدی در بخش اصلی سخنان خود به آسیب‌های جدی در مسیر روضه‌خوانی اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی به جای اینکه پلی برای دیده شدن اهل‌بیت باشند، به دنبال «مردم نمایی» و «خودنمایی» هستند در حالی که هنر نوکر اهل‌بیت (ع)، فعالیت کردن برای دیده شدن مولا و نه خویشتن است.

استاد حوزه علمیه از قم با اشاره به مثال‌های عینی از «شرط‌گذاری برای حضور در مراسم»، «لابی‌گری برای برنامه‌های تلویزیونی» و «تقلید ظاهری و رفتاری از افراد مشهور»، هشدار داد و افزود: «این مسیر، روضه‌خوانی را به انحراف می‌کشاند.

نقد روش‌های غیرمنطقی برای تأثیرگذاری

این کارشناس مذهبی، روش‌هایی مانند «توهین به مخاطب برای گریاندن» یا «ادعاهای شخصی ذوقی درباره امام زمان (عج)» را به شدت رد کرد و گفت: هدف، گریاندن است، اما اگر مخاطب اشک نریخت، نباید به او توهین کرد که «حرام خوردی» یا «گناهکار هستی» و این روش‌ها خلاف سیره اهل‌بیت (ع) است.

میرزا محمدی تأکید کرد: ملاک موفقیت، داد و فریاد جمعیت نیست، بلکه مهم باور قلبی خود ذاکر است.

وی افزود: وقتی پشت تریبون می‌رویم، باید باور کنیم که امیرالمؤمنین (ع) و امام زمان (ع) ناظر ما هستند و این باور، ما را از خطاها حفظ می‌کند.

جایگاه رفیع ذاکر راستین

استاد حوزه علمیه با اشاره به روایتی از امام رضا (ع) در تجلیل از یک شاعر اهل بیت، آرزوی هر ذاکر را دریافت «مدال نصرت» از معصوم دانست و گفت: بزرگترین آرزوی ما این است که امام زمانمان (عج) در آخرت به ما افتخار کند.

این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح معرفتی و روشی ذاکران اهل‌بیت (ع) در استان خراسان جنوبی برگزار شد.