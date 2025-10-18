به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال ذوبآهن اصفهان و فولاد خوزستان اراک از ساعت ۱۸:۰۰ امروز در هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد که نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع شاگردان قاسم حدادی فر به پایان رسید.
در دقایق ابتدایی نیمه نخست دو تیم تقریباً بطور مساوی سعی در حفظ توپ و میدان داشتند ولی در دقیقه ۱۶ یوسف مزرعه دروازه نوشیصوفیانی را باز کرد که این گل از طریق بازبینی توسط داوران VAR رد شد.
در دقیقه ۳۵ ارسال بی نقص پدرام قاضیپور روی سر نادر محمدی نشست و در ادامه به آرش قادری برخورد کرد و وارد دروازه حامد لک شد.
پس از گلزنی ذوبیها فشار شاگردان قاسم حدادیفر بر دروازه حامد لک بیشتر شد و حتی در دقیقه ۴۱ برخورد امید لطیفی در محوطه جریمه با محمد قریشی هواداران را مجاب کرد تا درخواست بازیبینی صحنه را فریاد بزنند اما داوران اتاق VAR اعتقادی به خطا نداشتند. در ادامه و در دقیقه ۴۴ شوت سهمگین احسان پهلوان با فاصله اندکی از بالای دروازه فولاد خوزستان خارج شد.
ذوبیها در ادامه، جرأت حمله کردن بیشتر در نیمه نخست پیدا کردند اما فشارها راه بهجایی نبرد تا یک گل سهم شاگردان قاسم حدادیفر در نیمه نخست باشد.
