مسیر قانونی سلول و ژن درمانی هموار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی افزود: فرآورده‌های مشتق از سلول مانند اگزوزوم، وزیکول‌های خارج سلولی، کاندیشن مدیوم و سلول‌های درمانی در حال توسعه هستند و کمیته تخصصی جلسات منظم برای بررسی و صدور پروانه آنها برگزار می‌کند.

وی ادامه داد: تاکنون پروانه ۴ فرآورده صادر شده و ۷ محصول دیگر در مراحل صدور پروانه قرار دارند. اولین فرآورده کارتی سل کشور نیز در سال جاری ثبت خواهد شد.

مهرزادی تأکید کرد: تولید، عرضه یا فروش هرگونه دارو و فرآورده بیولوژیک بدون مجوز رسمی غیرقانونی است و با گزارش‌های تخلف، سازمان غذا و دارو به طور جدی وارد رسیدگی و برخورد می‌شود.

وی هشدار داد: هیچ محصول اگزوزوم مورد تأیید مراجع معتبر بین المللی نیست و استفاده غیرمجاز از این محصولات مسئولیت قانونی دارد.

مهرزادی اضافه کرد: تمرکز سازمان غذا و دارو بر تسریع صدور پروانه محصولات ژن درمانی نوین و تعامل مستمر با کارشناسان است تا مسیر توسعه قانونی و امن این حوزه هموار شود.

وی، هرگونه استفاده و تجویز فرآورده‌های سلولی بدون مجوز را ممنوع دانست و گفت: تخلفات به صورت قانونی پیگیری خواهد شد.