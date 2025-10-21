دریافت 99 MB
کد خبر 6629509
  1. فیلم
  2. هنر
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۰

درباره حرکت آخر؛ نبردی بر سلام و سکوت

درباره حرکت آخر؛ نبردی بر سلام و سکوت

حرکت آخر نبردی بر سر کلام و سکوت جدیدترین فیلم شهاب حسینی در مقام کارگردان از نهم مهر اکران خود را آغاز کرده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید