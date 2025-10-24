میر قاسم مؤمنی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان مدت ۱۰ ساله قطعنامه ۲۲۳۱ درباره برجام، اظهار داشت: برجام به لحاظ حقوقی پایان یافته است و دیگر هیچگونه وجاهت قانونی ندارد؛ تحریم‌های تسلیحاتی، کشتیرانی و معاملات تجاری که در این مدت اعمال شده بود، دیگر پایان یافته‌اند.

وی با بیان اینکه از نظر جمهوری اسلامی ایران و طبق تأکید وزیر خارجه، این قطعنامه خاتمه یافته محسوب می‌شود، ادامه داد: در حالی که کشورهای ۱+۵ توافق پایان برجام را پذیرفته‌اند، آمریکا تلاش می‌کند با ایجاد فضای رعب و فشار به کشورهای همسو با ایران، اهداف خود را دنبال کند.

مومنی در خصوص شرایط پسابرجام، گفت: ایران کشوری مستقل است که منافع ملت خود را دنبال می‌کند و سیاست خارجی آن نه شرقی و نه غربی است. در شرایط کنونی، با وجود تحریم‌ها و فشارها، انسجام ملی اهمیت ویژه‌ای دارد و ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، توان پوشش تجارت و توسعه اقتصادی را دارد.

کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان تأکید کرد: ایران همواره در برابر قطعنامه‌ها و فشارهای بین‌المللی پس از انقلاب مقاومت کرده و موفق به عبور از آن‌ها شده است، در حال حاضر نیز آمادگی عبور از این شرایط را دارد.

گفتنی است، توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ در تیرماه ۱۳۹۴ در وین امضا شد، هدف از این توافق، رفع تحریم‌های بین‌المللی در برابر محدودسازی موقت برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بود.

ایران به تمامی تعهدات خود در زمینه کاهش سطح غنی‌سازی، محدودسازی سانتریفیوژها و بازطراحی رآکتور اراک پایبند ماند، اما طرف‌های غربی حتی در دوره اوباما نیز تعهدات اقتصادی خود را به‌طور کامل اجرا نکردند.

با خروج رسمی آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و ناتوانی اروپا در جبران خسارت‌ها، توافق عملاً بی‌اثر شد. سازوکار مالی اروپا موسوم به اینستکس هیچ نتیجه‌ای نداشت و ایران از منافع وعده‌داده‌شده محروم ماند.

روز ۲۶ مهرم ماه ۱۴۰۴، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور خودکار خاتمه یافت و برجام از منظر حقوقی به پایان رسید.