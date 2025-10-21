  1. استانها
سردار غلامشاهی: ورزش یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی است

بندرعباس-فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه گفت: تربیت بدنی و ورزش تنها یک فعالیت تفریحی یا حرفه‌ای نیست، بلکه یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباس غلامشاهی، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه، در دیدار با مظفر مظفر مهری‌خادمی‌نسب، مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان، به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، با تبریک این هفته، بر جایگاه ارزشمند ورزش در اقتدار ملی و فرهنگی کشور تأکید کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرکل و مجموعه ورزش و جوانان استان، گفت: تربیت بدنی و ورزش تنها یک فعالیت تفریحی یا حرفه‌ای نیست، بلکه یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی است و می‌تواند در سطح جهانی حقانیت ملت ایران را نشان دهد. هر ورزشکار ایرانی، نماینده عزت و استقلال این سرزمین است.

سردار غلامشاهی با اشاره به تغییر نام معاونت تربیت‌بدنی در سپاه به معاونت «ورزش و آمادگی جسمانی» به پیشنهاد سردار سلامی، افزود: این نامگذاری نشان از اهمیت نگاه فرماندهی کل سپاه به ورزش دارد. از همان ابتدا تأکید شد که ورزش باید مفهومی فراگیر و اثرگذار در تمامی سطوح سپاه و جامعه باشد.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در ادامه با اشاره به نقش ورزش در ترویج نشاط اجتماعی و امید، تصریح کرد: در هر شرایطی باید مردم احساس آرامش، شادابی و امید داشته باشند. ورزش می‌تواند این روحیه را در جامعه تقویت کند و ما موظفیم زمینه‌های آن را فراهم کنیم.

وی با یادآوری رشادت‌های ورزشکاران و قهرمانان ملی در عرصه‌های بین‌المللی گفت: در سال‌های اخیر شاهد بودیم که ورزشکاران ایرانی با وجود فشارهای سیاسی و رسانه‌ای، با غیرت و تعصب دینی و ملی در میادین جهانی حاضر شدند و از خواندن سرود ملی و احترام به پرچم جمهوری اسلامی ایران ابایی نداشتند. این روحیه برگرفته از مکتب شهدا و دفاع مقدس است.

سردار غلامشاهی همچنین به نقش ورزش در بازتاب مقاومت ملت ایران در عرصه جهانی اشاره کرد و اظهار داشت: ورزش امروز به‌گونه‌ای عمل می‌کند که حتی در جایی که قدرت‌های جهانی نمی‌توانند حقانیت ما را نشان دهند، یک ورزشکار ایرانی با اخلاق و رفتار جوانمردانه خود، تصویر واقعی از ایران مقتدر و مستقل ارائه می‌دهد.

وی با تجلیل از یاد و خاطره شهید سلامی و دیگر فرماندهان شهید سپاه، گفت: شهدا نشان دادند که ایمان، اراده و آمادگی جسمانی می‌تواند پشتوانه هر پیروزی باشد. آنان حتی در سخت‌ترین شرایط با عشق به ورزش و انضباط جسم و روح، راهی جبهه‌ها شدند و امروز همان روحیه باید در میان نسل جوان ما زنده بماند.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در پایان، هفته تربیت بدنی را به همه فعالان این حوزه تبریک گفت و تأکید کرد: ورزش در کنار معنویت، نیرویی است که می‌تواند جامعه‌ای مقاوم، بانشاط و امیدوار بسازد. از تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران و مربیان ورزشی که در خط مقدم پرورش نسل سالم و توانمند گام برمی‌دارند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

