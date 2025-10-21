به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباس غلامشاهی، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه، در دیدار با مظفر مظفر مهری‌خادمی‌نسب، مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان، به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، با تبریک این هفته، بر جایگاه ارزشمند ورزش در اقتدار ملی و فرهنگی کشور تأکید کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرکل و مجموعه ورزش و جوانان استان، گفت: تربیت بدنی و ورزش تنها یک فعالیت تفریحی یا حرفه‌ای نیست، بلکه یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی است و می‌تواند در سطح جهانی حقانیت ملت ایران را نشان دهد. هر ورزشکار ایرانی، نماینده عزت و استقلال این سرزمین است.

سردار غلامشاهی با اشاره به تغییر نام معاونت تربیت‌بدنی در سپاه به معاونت «ورزش و آمادگی جسمانی» به پیشنهاد سردار سلامی، افزود: این نامگذاری نشان از اهمیت نگاه فرماندهی کل سپاه به ورزش دارد. از همان ابتدا تأکید شد که ورزش باید مفهومی فراگیر و اثرگذار در تمامی سطوح سپاه و جامعه باشد.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در ادامه با اشاره به نقش ورزش در ترویج نشاط اجتماعی و امید، تصریح کرد: در هر شرایطی باید مردم احساس آرامش، شادابی و امید داشته باشند. ورزش می‌تواند این روحیه را در جامعه تقویت کند و ما موظفیم زمینه‌های آن را فراهم کنیم.

وی با یادآوری رشادت‌های ورزشکاران و قهرمانان ملی در عرصه‌های بین‌المللی گفت: در سال‌های اخیر شاهد بودیم که ورزشکاران ایرانی با وجود فشارهای سیاسی و رسانه‌ای، با غیرت و تعصب دینی و ملی در میادین جهانی حاضر شدند و از خواندن سرود ملی و احترام به پرچم جمهوری اسلامی ایران ابایی نداشتند. این روحیه برگرفته از مکتب شهدا و دفاع مقدس است.

سردار غلامشاهی همچنین به نقش ورزش در بازتاب مقاومت ملت ایران در عرصه جهانی اشاره کرد و اظهار داشت: ورزش امروز به‌گونه‌ای عمل می‌کند که حتی در جایی که قدرت‌های جهانی نمی‌توانند حقانیت ما را نشان دهند، یک ورزشکار ایرانی با اخلاق و رفتار جوانمردانه خود، تصویر واقعی از ایران مقتدر و مستقل ارائه می‌دهد.

وی با تجلیل از یاد و خاطره شهید سلامی و دیگر فرماندهان شهید سپاه، گفت: شهدا نشان دادند که ایمان، اراده و آمادگی جسمانی می‌تواند پشتوانه هر پیروزی باشد. آنان حتی در سخت‌ترین شرایط با عشق به ورزش و انضباط جسم و روح، راهی جبهه‌ها شدند و امروز همان روحیه باید در میان نسل جوان ما زنده بماند.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در پایان، هفته تربیت بدنی را به همه فعالان این حوزه تبریک گفت و تأکید کرد: ورزش در کنار معنویت، نیرویی است که می‌تواند جامعه‌ای مقاوم، بانشاط و امیدوار بسازد. از تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران و مربیان ورزشی که در خط مقدم پرورش نسل سالم و توانمند گام برمی‌دارند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.