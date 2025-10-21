لزوم کاهش نرخ تورم چهارمحال و بختیاری به سطح میانگین کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی شامگاه سه‌شنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: رمز موفقیت استان در گرو همدلی، انسجام و وفاق بین ارکان حاکمیتی است.

وی افزود: بیست و نهم مهرماه روز ملی صادرات است، این روز فرصت مغتنمی برای پاسداشت تلاش صادرکنندگان است که با عزم راسخ پرچم اقتصاد ایران اسلامی را در عرصه‌های مختلف به اهتزاز درآورده‌اند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به دو موضوع مهم و بنیادی در مسیر توسعه استان ازجمله ادامه داد: در شرایط حساس و ویژه کشور با توجه به نقش غیرقابل انکاری بخش خصوصی در تحرک‌بخشی به اقتصاد نیازمند تعامل و همکاری بیش از پیش بین بخش خصوصی و دولت هستیم تا رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال را هر چه بهتر محقق کند.

مردانی عنوان کرد: گفتگوی مشترک بین مدیران دستگاه‌های اجرایی بانک‌ها، مدیران بخش‌های نظارتی باعث می‌شود تا مشکلات و موارد شنیده و تصمیمات لازم و فضای مناسب برای حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان اتخاذ و ایجاد شود.

وی با اشاره به کاهش نرخ بیکاری از متوسط کشوری در تابستان ۱۴۰۴، خاطرنشان کرد: همه ظرفیت‌ها باید در جهت تحقق شعار سال بسیج شود، در این میان نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، چشمگیر است، این شورا از یک تریبون تشریفاتی باید فراتر رفته و به اهرمی برای توسعه اقتصادی استان تبدیل شود تا مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری در استان هموار شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: درگاه ملی صدور مجوزها زمینه‌ساز اعتماد عمومی، رضایتمندی مردم و امنیت سرمایه‌گذاری است، طبیعی است نواقصی در این سامانه وجود دارد که انتظار می‌رود مدیران به محض مشاهده نقص، موارد را جمع‌آوری، مستند و به اداره کل اقتصاد و دارایی به جهت پیگیری از وزارتخانه ارسال کنند.

مردانی بیان کرد: از مدیران استان می‌خواهم بهبود محیط کسب و کار را در دستور کار داشته باشند، تا این استان به یک محیط امن و پیشرو در امنیت کسب و کار باشند.

وی تاکید کرد: مکاتباتی برای بازگشت سود حاصل از صادرات به استان انجام شده و با معاون اول رئیس جمهور جلسه‌ای تشکیل خواهد شد تا موارد و دغدغه‌های تولیدکنندگان استان مطرح شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: نرخ تورم در کشور ۳۷/۵ و در استان ۳۸/۵ درصد است، لذا باید تلاش کنیم تا این نرخ به میانگین کشوری نزدیک شود.

مردانی تصریح کرد: ۱۱۹ میلیون دلار ۲۲۷ هزار تن کالا در نیمه اول سال نوید خوبی را برای استان دارد، صادرات از این استان به نسبت سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته است.