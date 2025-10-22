به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تلویزیونی «جام جم» شب گذشته ۲۹ مهر با حضور فرزاد حسنی و مجید یراقبافان روی آنتن شبکه یک سیما رفت و به نقد سیاست‌های تلویزیون در حوزه دعوت از مجریان، حمایت از مجری بازیگرها و … پرداخت.

مجید یراقبافان با اشاره به ویژگی‌های مجریان صداوسیما و اینکه چگونه باید باشند، عنوان کرد: معمولاً اینگونه است که یک نفر به عنوان مجری از طرف شبکه‌ها به کمیته مجریان صداوسیما معرفی می‌شود و ۱۱ نفر در این کمیته مجری را براساس مهارت‌های کلامی و رفتاری او انتخاب می‌کنند. این مجری اولین ویژگی اش این است که باید دارای مولفه‌هایی باشد که یکی از آنها گویش است و مهمتر از آن منش است. در این منش کنش و همه رفتارهایی است که می‌بینیم. اینها بایدهاست و ممکن است، دیگران بگویند که اینها در حال حاضر دیده نمی‌شود.

فرزاد حسنی هم در ادامه بیان کرد: مجری باید منفعت و دانش برساند و بعد نحوه انتقال این منفعت هم اهمیت دارد. چون ما در برخی شبکه‌های تخصصی از این رویکرد استفاده کرده‌ایم و از یک استاد دانشگاه بهره گرفته شده است که دانش دارد ولی لحن و بیان و کلام ندارد. این اشتباه را یک بار به طور کامل از بین ببریم. فن بیان یعنی اینکه درست حرف بزنید اما فن خطابه و اندیشیدن و تسلط بر اوضاع و مدیریت در لحظه را چه کسی می‌تواند بلد باشد؟ مجری می‌تواند خیلی فصیح باشد و اصلاً دستگاه تولید کلمه باشد اما اگر ویژگی‌های دیگر را نداشته باشد سودی ندارد.

فکر می‌کنیم مجری فقط باید خوب سشوار کشیده باشد و لباس خوب بپوشد!

یراقبافان نیز در ادامه گفت: باید دید آیا او مدیریت هوش هیجانی را هم دارد، در لحظه می‌تواند برنامه را مدیریت کند؟ رفتار سازمانی دارد؟ آشنایی با روانشناسی سازمانی دارد؟ اینها همه مواردی است که مجری باید داشته باشد اما ما فکر می‌کنیم مجری فقط باید خوب سشوار کشیده باشد و لباس خوب بپوشد. واقعیت این است که تمام تلاش‌های یک تیم چند نفره را از سیاستگذاری شخص رئیس صداوسیما تا گروه برنامه ساز یک مجری با اجرای غیر دقیق خود می‌تواند نابود کند. برعکس هم همین است که مجری می‌تواند تمام کم کاری‌ها را بپوشاند.

حسنی در ادامه گفت: اصلاً یک شبکه تلویزیونی غیر از برنامه ترکیبی و مجریانش چه مفهومی دارد؟ مگر ما این همه درگاه برای عرضه فیلم و سریال نداریم؟ پس یک شبکه تلویزیونی چه معنایی غیر از برنامه ترکیبی دارد؟ باید در آوردن و پرورش مجری همه چیز با حضور مدیر مربوطه صورت بگیرد.

وی با اشاره به مجریانی که در این سال‌ها در تلویزیون فعالیت کرده‌اند گفت: مجریان تلویزیون در این سال‌ها همه نهال‌هایی بودند که خودشان رشد کردند و قد کشیدند. حتی اگر هم در این راه کمرشان شکسته یا دوستان شکسته‌اند و یا باید صیانت می‌کردند اما صیانتی صورت نگرفته است.

حسنی اضافه کرد: مسعود کیمیایی یک روز گفت که «دوبله مگر هنر است؟ اما منوچهر اسماعیلی دوبله را هنر می کند» حالا اجرا مگر هنر است؟ منوچهر نوذری اجرا را به هنر تبدیل می‌کند.

نگاه مدیران اغلب این‌گونه است که مجری‌ای را روی آنتن بگذارند که «کم‌خطرتر» باشد!

این مجری با سابقه عنوان کرد: نگاه مدیران اغلب این‌گونه است که مجری‌ای را روی آنتن بگذارند که «کم‌خطرتر» باشد. من امروز قرار بود سر برنامه بیایم چند نفر نزدیک به سکته قلبی بودند. (با کنایه) بیش از پنجاه نفر هم الان منتظر هستند تا ایراد بگیرند و وقتی با چنین دیدگاهی به کار نگاه می‌شود، طبیعی است که در نهایت، یک برنامه معمولی در یوتیوب برای شما گردن کلفتی می‌کند. چون از این همه ظرفیتی که دارید استفاده نمی‌کنید و می‌ترسید.

یراقبافان نیز در ادامه یادآور شد: باید تمام افراد را به‌گونه‌ای انتخاب کنیم که وقتی روی آنتن رفت، اطمینان خاطر داشته باشیم. اینکه می‌گویی (با حضورت) چهار ستون بدن بعضی می لرزد و از سر مطایبه هم می‌گویی به این دلیل است که در بعضی موارد برخی مدیران سراغ افراد کم ایمن رفته‌اند و چالش شده است. ما هنوز هم در تلویزیون مجریان باسواد و اهل مطالعه داریم. افرادی که تا چند ساعت پیش از اجرا وقت برای مطالعه صرف نکنند جلوی دوربین نمی‌روند اما همه اینگونه نیستند. البته ایمن بودن باید مبتنی بر استانداردها باشد نه تعریف شخصی افراد.

حسنی هم ضمن تایید تعریف مشخص و استاندارد برای ایمن بودن مجریان عنوان کرد: کسی که از صبح تا شب هر چه می‌گویید قربان صدقه شما (مدیران) می‌رود و هرچه می‌گویید گوش می‌کند بالاخره یک روز رفتار دور از تصور دارد.

وی با اشاره به ایمن سازی در مدل غلط عنوان کرد: می‌دانید ایمن سازی از نظر برخی یعنی چه؟ یعنی فردی را برای اجرا انتخاب می‌کنند که عاشق دوربین است. او جرات دارد جلوی یک مسئول کشور صحبت کند؟ جرات دارد یک فیلم و سریال را نقد کند؟ او عشقش است که با آنها عکس بیندازد، دوست دارد هر روز بگوید من به واسطه مجری بودن با سلبریتی ها عکس گرفته‌ام. او نتوانسته است بلاگر شود، رادیو راهش نداده‌اند، دوبلور و بازیگر هم نشده است و حالا آشنا دارد و وارد تلویزیون می‌شود. اما ایمن سازی واقعی به معنای صید باهوش‌ها است. اگر فردی را انتخاب کنید که وقتی سفره‌ای پهن است به شما پیوندد اگر احساس کند باد از طرف دیگری می‌آید اولین کسی که زیر کاسه می‌زند همان فرد است.

طرف قرار است با آزمون و خطا، خراب کردن مهمان یا آبروی آقای جبلی و مدیر شبکه را بردن مجری شود!

حسنی یادآور شد: فردی را روی آنتن فرستاده‌اند تا کار یاد بگیرد و روی آنتن برنامه زنده آموزش ببیند. بعد که می‌پرسیم چرا، پاسخ می‌دهند که خود شما اول کار چگونه بودید؟ اتفاقاً من روز اول همین بودم که امروز هستم. طرف قرار است با آزمون و خطا، با خراب کردن مهمان یا آبروی آقای جبلی و مدیر شبکه را بردن مجری شود.

در ادامه حسنی در پاسخ به سوال مجری برنامه که آیا مجریان از تلویزیون قهر کرده‌اند؟ بیان کرد: بله تعدادی از آنها قهر کرده‌اند. در طرح سوال منکر اصل موضوع نشویم. یکی دو نفر از مجریانی که برنامه زنده داشتند بعد از مسائلی به دلیل ابعاد سیاسی و در اعتراض به مجموعه جلیلی - جبلی گفته‌اند ما به تلویزیون نمی آییم. این اتفاق رخ داده است و نمی‌توانیم منکرش شویم.

وی اضافه کرد: ما مجریان زیادی در تلویزیون داریم اما برخی از این افراد سرسلسله دار هستند و به واسطه اجرای برنامه‌های تحویل سال و دیگر برنامه‌ها توانمندی‌های ویژه ای داشتند و بعد از حوادثی گفته‌اند، نمی آییم.

حسنی در ادامه درباره توفیق این افراد در خارج از تلویزیون عنوان کرد: درباره دیگران خودشان باید بگویند. اما خود من فردی هستم که هر گاه از من دعوت شود می آیم و صحبت می‌کنیم و هر وقت رسانه به من فرصتی بدهد حاضر هستم. روشنفکران که از روز اول با تلویزیون مشکل داشته‌اند و بهترین برنامه جهان را هم بسازید خیلی لطف کنند ناسزا نمی‌گویند. اما هزار برنامه ضعیف بیرون ساخته شود به به می‌کنند.

وی با اشاره به مجریانی که این روزها روی آنتن نیستند گفت: درِ صداوسیما باید باز باشد و پالس مثبت هم فرستاده شود. انصافاً به برخی از دوستان هم این پالس‌ها فرستاده شده است مثلاً رضا (رشیدپور) قرار بود دوباره بیاید و دعوایش شد. به احسان (علیخانی) و علی (ضیا) هم می دانم این پالس‌ها فرستاده شده است. اینها هم هر وقت حس کنند لازم است می آیند چون این سه عزیز را افراد زاویه داری با فرهنگ نمی دانم. آنها فکر می‌کنند در آن فضا مفیدتر هستند. خود من ترجیحم این است که اینجا برایم بهتر است.