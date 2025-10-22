به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری بخش ویژه خارگ با اشاره به آغاز فصل پاییز و احتمال بروز مخاطرات جوی از جمله بارندگیهای شدید و ناپایداریهای اقلیمی، گفت: تمام دستگاههای اجرایی باید با آمادگی کامل و برنامهریزی دقیق در میدان حضور داشته باشند تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، خدماترسانی به مردم بدون وقفه انجام شود.
وی همچنین با گرامیداشت یومالله ۱۳ آبان، این روز را نماد استکبارستیزی و وحدت ملی دانست و اظهار داشت: راهپیمایی ۱۳ آبان یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم جهانی است و همه مدیران و مردم باید در این مراسم حضوری پرشور و منسجم داشته باشند.
بخشدار ویژه خارگ در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تکریم اربابرجوع، افزود: رفتار مناسب با مردم، دقت و سرعت در انجام امور و رعایت عدالت در تصمیمگیریها باید در اولویت کاری همه مدیران و کارمندان قرار گیرد. مردم ولینعمتان ما هستند و جلب رضایت آنان از مهمترین وظایف مسئولان است.
وی با اشاره به ضرورت همافزایی بینبخشی برای ارتقای کیفیت خدمات اداری گفت: همکاری و تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی زمینهساز توسعه و پیشرفت منطقه است و باید از نگاه جزیرهای به امور پرهیز شود.
نظر شما