آیت الله فلاحتی: برندسازی محصولات تولیدی و صنعتی گیلان در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی عصر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل و معاونین صمت گیلان به مناسبت روز ملی صادرات گفت: داشتن یک برند یا نام تجاری قدرتمند میتواند در معرفی محصولات تولیدی و صنعتی گیلان در حوزه آسیای میانه و حوزه خلیج فارس نام گیلان را بر سر زبانها بیاورد.
وی پس از استماع گزارش مدیرکل صمت تولیدات استان گیلان را هویت و فرهنگ این منطقه دانست و اضافه کرد: از برندسازی محصولات نباید غافل بود زیرا جنبه اشتغال زایی و بهرهوری اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
آیت الله فلاحتی با بیان اینکه گیلان در مسیر ارتباطی اصلی کشور با سایر بلاد قرار گرفته افزود: این موضوع زمینه جذب گردشگر بینالمللی را تسهیل کرده است، لذا برندسازی محصولات تولیدی و صنعتی گیلان باید در اولویت باشد.
امام جمعه رشت تاکید کرد: مدیران واحدهای صنعتی با برندسازی کالاها را با افتخار به نام ایران صادر کنند و برای تحقق این موضوع تمهیدات لازم اندیشیده شود.
وی افزود: از این موضوع که زمین برای جذب سرمایهگذاری صنعتی در استان کم است اطلاع دارم اما احصاء اراضی مستعد صنعتی توجه شود و از بخش خصوصی رأی سرمایهگذاری حمایت لازم را به عمل آورید.
نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر شناسایی گلوگاهها و مشکلات، تصریح کرد: ناترازی انرژی و بازارهای آزاد کاذب ایجاد شده؛ ناخواسته باعث ایجاد تورم میشوند و همکاری با تشکلها و نهادهای مرتبط از جمله اتحادیهها و انجمنها میتواند در کنترل بازار تاثیرگذار باشد.
وی با اشاره به وجود بستر مناسب بازارهای آسیای میانه گفت: لازم میبینم که میبایست برنامه ریزی لازم برای بسط و گسترش صادرات محصولات بومی فراهم شود.
آیت الله رسول فلاحتی در پایان از تلاشها و زحمات و حضور میدانی مجموعه اداره کل صمت گیلان تقدیر کرد و این اداره کل را همواره در همه موضوعات مربوط به تنظیم بازار و معیشت مردم دانست.
