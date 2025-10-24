اقلام دارویی در نسخ ایرانی ها ۲ برابر استاندارد جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ناصحی، در گفتگوی ویژه خبری به مناسبت آغاز هفته سلامت، گفت: مصرف دارو در ایران به ازای جمعیت، بیش از دو برابر استاندارد است.

وی افزود: در هر نسخه ایرانی‌ها بیش از ۴ قلم دارو تجویز می‌شود، در حالی که استاندارد این عدد زیر ۲ قلم دارو است.

ناصحی، راه علاج تجویز منطقی دارو در کشورمان را اجرای راهنماهای بالینی و پیشگیری دانست.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، بر تمرکز صندوق‌های بیمه‌ای در کشور تاکید و تصریح کرد: این ادغام حتماً نباید فیزیکی باشد، بلکه می‌تواند خدمات صندوق‌ها مشترک باشد تا بتوان خدمات را با قیمت مناسب و درست، خریداری کرد.

ناصحی از سامانه ۱۶۶۶ به عنوان پاسخگوی ۲۴ ساعته بیمه سلامت به سوالات مردم و بیمه شدگان نام برد.