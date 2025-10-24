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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

اقلام دارویی در نسخ ایرانی ها ۲ برابر استاندارد جهانی

اقلام دارویی در نسخ ایرانی ها ۲ برابر استاندارد جهانی

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، از آمار بالای مصرف دارو در کشور بر اساس نسخه هایی که تجویز شده است، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ناصحی، در گفتگوی ویژه خبری به مناسبت آغاز هفته سلامت، گفت: مصرف دارو در ایران به ازای جمعیت، بیش از دو برابر استاندارد است.

وی افزود: در هر نسخه ایرانی‌ها بیش از ۴ قلم دارو تجویز می‌شود، در حالی که استاندارد این عدد زیر ۲ قلم دارو است.

ناصحی، راه علاج تجویز منطقی دارو در کشورمان را اجرای راهنماهای بالینی و پیشگیری دانست.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، بر تمرکز صندوق‌های بیمه‌ای در کشور تاکید و تصریح کرد: این ادغام حتماً نباید فیزیکی باشد، بلکه می‌تواند خدمات صندوق‌ها مشترک باشد تا بتوان خدمات را با قیمت مناسب و درست، خریداری کرد.

ناصحی از سامانه ۱۶۶۶ به عنوان پاسخگوی ۲۴ ساعته بیمه سلامت به سوالات مردم و بیمه شدگان نام برد.

کد مطلب 6632425
حبیب احسنی پور

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