داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مسیر تهران – کرج – قزوین از محدوده گلشهر حجم تردد رو به افزایش بوده و از پل حصارک تا بهشت سکینه، ترافیک سنگین گزارش می‌شود و در مسیر مقابل نیز از کرج به سمت تهران، بار ترافیکی از محدوده پایانه شهید کلانتری و پل فردیس در حال افزایش است.

وی در ادامه بااینکه در ابتدای محور کرج – چالوس، در حال حاضر ترافیک روان است، اما پیش‌بینی می‌شود به‌تدریج سنگین شود، گفت: از ساعت ۱۲ امروز، محدودیت تردد برای خودروهایی که قصد سفر به چالوس را دارند در آزادراه تهران–شمال اجرا می‌شود.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای البرز افزود: همچنین از ساعت ۱۳، این محور از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس به‌صورت کامل مسدود خواهد شد و از ساعت ۱۵ نیز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) به‌صورت یک‌طرفه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

باقرجوان با اشاره به افزایش سفرهای کوتاه‌مدت پاییزی گفت: محورهای روستایی در شهرستان ساوجبلاغ ازجمله کردان – برغان نیز با توجه به جاذبه‌های طبیعی و گردشگری، با رشد محسوس حجم تردد همراه است و با نزدیک شدن به ساعات ظهر احتمال ایجاد ترافیک سنگین در این مسیر وجود دارد.

وی در خاتمه از رانندگان خواست زمان سفر خود را مدیریت کرده و با رعایت نکات ایمنی، از توقف‌های غیرضروری در حاشیه راه‌ها خودداری کنند.