به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، طبق اعلام آژانس هواشناسی، اقلیم‌شناسی و ژئوفیزیک اندونزی، زلزله‌ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر، در دریا در جنوب غربی جزایر مالوکو، اندونزی، رخ داد.

مرکز این زلزله در حدود ۱۹۲ کیلومتری جنوب غربی منطقه جنوب شرقی مالوکو در عمق ۱۱۷ کیلومتری، در مختصات ۶.۱۷ درجه عرض جنوبی و ۱۳۱.۰۸ درجه طول شرقی واقع شده است.

این سازمان روز جمعه گزارش داد که این زلزله پتانسیل ایجاد سونامی را ندارد. هیچ گزارش فوری از تلفات یا خسارات وجود ندارد.

اندونزی در امتداد «حلقه آتش» اقیانوس آرام قرار دارد، جایی که فعالیت‌های لرزه‌ای مکرراً رخ می‌دهد.