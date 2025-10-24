سازه فلزی عرشه پل B۱۰ بزرگراه ارتش تهران نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق بین شهردار منطقه یک تهران گفت: پل دوربرگردان بزرگراه ارتش در محدوده سوهانک با هدف حذف آخرین دوربرگردان هم‌سطح و ناایمن این بزرگراه از نیمه فروردین ۱۴۰۳ در دستور کار معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران و سازمان مهندسی و عمران شهر تهران قرار گرفت و اکنون به مرحله اتمام نصب عرشه فلزی رسیده است.

وی هدف این پروژه را شامل بهبود دسترسی‌های محلی در سوهانک، شهرک کوی یاس، دانشگاه آزاد اسلامی، برج‌های آتی ساز و ایمن سازی تردد ناشی از حذف دوربرگردان همسطح دانست.

حق بین خاطر نشان کرد: این پل شامل ۷ پایه است و اجرای آن با معارضینی چون تیرهای برق ۲۰ کیلوولت، تیرهای روشنایی، فیبرنوری، کانال آب ازگل، لوله‌های آب ۴۰۰ و ۸۰۰ میلیمتر، کابل برق هوایی ۲۰ کیلوولت رفوژ میانی و … مواجه بود.

شهردار منطقه یک افزود: احداث پل‌های B۹ و B۱۰ در منطقه یک تهران در محدوده اتوبان ارتش قرار دارد که با توجه به اینکه منطقه یک به‌ویژه در این محدوده جزو مناطق برف خیز و مستعد شرایط زمستانی خاص است به جهت اینکه روش‌های سنتی استفاده شن مخصوص که برای آسفالت، جداول و محیط زیست مضر است، این پل‌ها به روش مکانیزه برف زدایی مجهز هستند و پل B۱۰ با روش گرمایش از کف در بزرگراه ارتش همراه خواهد بود.