محمدی:هیچ بمبی قادر نیست اراده ملتی را که به خود باور دارد،از بین ببرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین قادر محمدی در خطبه‌های این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه با گرامیداشت مقام حضرت زینب کبری (س)، گفت: عظمت این بانوی بزرگ اسلام در موضع‌گیری و حرکت عظیم انسانی و الهی ایشان نهفته است؛ حرکتی که بر پایه تکلیف الهی و دفاع از حقیقت شکل گرفت.

وی با اشاره به افتخارآفرینی جوانان ایرانی در عرصه‌های علمی و ورزشی، افزود: این مدال‌آوری‌ها بیانگر حقیقت مهمی است که «ما می‌توانیم»؛ ملت ایران هرگاه به خود و استعدادهایش تکیه کند، هیچ قدرتی توان ایستادگی در برابر آن را ندارد.

امام‌جمعه نظرآباد بابیان اینکه «هیچ بمبی قادر نیست اراده ملتی را که به خود باور دارد، از بین ببرد»، تصریح کرد: زمانی که ترامپ ادعای نابودی صنعت هسته‌ای ایران را مطرح کرد، پاسخ تاریخی رهبر معظم انقلاب این بود: «به همین خیال باش!» این جمله بیانگر خودباوری و قدرت ملی ماست.

حجت‌الاسلام محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از زحمات جامعه پرستاری، گفت: از نگاه رهبر معظم انقلاب، پرستار «فرشته رحمت» و «مجاهد خط مقدم سلامت» است و باید به جایگاه و خدمات آنان بیش‌ازپیش توجه شود.

وی با اشاره به استمرار دشمنی‌های آمریکا با ملت ایران، گفت: ریشه این دشمنی در استقلال‌خواهی ملت ما و عدم تمکین در برابر زورگویی‌های نظام سلطه است.

امام‌جمعه نظرآباد در خاتمه به انتخاب فرماندار این شهرستان در جشنواره مردمی «نشان فردوس» اشاره کرد و گفت: مدیریت جهادی، صداقت و پیگیری میدانی، کلیدواژه‌های این انتخاب بوده است و همین موضوع مسؤولیت سنگین‌تری بر دوش ایشان می‌گذارد.