به گزارش خبرنگار مهر، رامین نظری بعد از ظهر شنبه در نشست رؤسای شهرستانها، احزاب، تشکلها و کارگروههای تخصصی شورای وحدت استان، درباره وضعیت اجرایی و انتخاباتی شاهرود بیان کرد. با اعتمادسازی در مردم و تشویق آنان به حضور فعال در انتخابات، بتوانیم مشارکت و همراهی بیشتری ایجاد کنیم.
وی افزود: حضور پرشور مردم در تعیین سرنوشت شوراهای شهر و روستا نشاندهنده اهمیت نقش شهروندان در شکلگیری مدیریت محلی است و میتواند مسیر خدمترسانی را بهبود ببخشد.
رئیس شورای وحدت شهرستان شاهرود همچنین ادامه داد: نقش مردم در تعیین سرنوشت شورای شهر غیرقابل انکار است و حضور هر یک از آنها در صندوق رأی به تقویت مشروعیت تصمیمات شورا و اثرگذاری واقعی بر مدیریت شهری کمک میکند.
نظری با بیان اینکه اعضای شورای وحدت وظیفه دارند با تعامل قانونی و منصفانه با کاندیداها، زمینه را برای انتخاباتی سالم و شفاف فراهم کنند، ابراز کرد: هدف ما این است که مردم با اعتماد و شناخت کامل نسبت به گزینهها، بتوانند انتخاب کنند و حضور فعالشان، نه تنها مدیریت شهری بلکه آینده شهر و رفاه مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
مرتضوی، دبیر شورای وحدت شهرستان دامغان نیز با اشاره به اهمیت نقش نسل جدید در دفاع از ارزشها گفت: چفیهای که گردن حضرت آقاست هنوز پایین نیامده و این یعنی هنوز جنگ است و باید برای جنگ آماده باشیم. البته بعضی افراد با بیان عبارت «آتش به اختیار» هزاران کار نادرست انجام میدهند و بعد میگویند دستور آقا بوده؛ این کار کاملاً غلط است، لازمه کار آتش به اختیار، اولاً فهم درست مسئله و بعد از آن انتخاب روش صحیح برای اجرای آن است.
مرتضوی تاکید کرد: باید جوانان با تحلیل درست و مسئولیتپذیری در مسیر انقلاب حرکت کنند لیکن لازم است که مقوله آموزش مسائل فرهنگی، سیاسی و آموزشی در جامعه تقویت شود تا بتوانیم از نسل جوان، نیروهایی متعهد، متخصص و فعال انقلابی برای مواجهه با چالشهای روز آماده کنیم.
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