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۵ آبان ۱۴۰۴، ۸:۴۳

رحیمی: ۲۱ خودروی هنجارشکن در اجرای طرح آرامش پلیس مشگین شهر توقیف شد

رحیمی: ۲۱ خودروی هنجارشکن در اجرای طرح آرامش پلیس مشگین شهر توقیف شد

اردبیل-جانشین فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر گفت: خودروی ۲۱ راننده هنجار شکن در اجرای طرح آرامش پلیس مشگین شهر توقیف شد.

حسن رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان مشگین شهر با هدف افزایش احساس آرامش فردی و عمومی، پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات مردمی و سلب تحرک از مجرمان و قانون گریزان و برخورد با رانندگان خودروهای نامتعارف و شوتی سوار, پلاک مخدوش، طرح آرامش در شهر را به مدت ۴۸ ساعت اجرا کردند.

وی افزود: در این طرح که با حداکثر توان و بهره مندی هدفمند از امکانات اجرا شد، خودروی ۲۱ راننده هنجارشکن و قانون گریز توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر تصریح کرد: از نتایج دیگر این طرح توقیف ۵ دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک می‌باشد.

سرهنگ رحیمی با تاکید بر تداوم اجرای طرح آرامش در شهر گفت: اجرای طرح و مقابله با هنجار شکنان موجبات آرامش خاطر شهروندان گردیده و به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6635174

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