به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حزب میلی در استان بوئنوس‌آیرس با کسب ۴۱.۵ درصد آرا از ائتلاف پرونیست پیشی گرفته و در سطح ملی، ۶۴ کرسی از مجلس نمایندگان را به دست آورد. پیشتر، این حزب، تنها ۳۷ کرسی را در اختیار داشت.

میلی در سخنرانی پیروزی خود گفت: مردم آرژانتین نشان دادند که نمی‌خواهند به مدل شکست‌خورده گذشته بازگردند.

انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آرژانتین، روز یکشنبه (۵ آبان ۱۴۰۴) برگزار شد.

رویترز درباره تاثیرات این پیروزی بر آینده اقتصاد آرژانتین نوشت: میلی مجوزی تازه برای ادامه اصلاحات تند اقتصادی خود دریافت کرد.

به گفته تحلیلگران، این نتیجه نه‌تنها موقعیت سیاسی دولت را در برابر مخالفان تقویت می‌کند، بلکه توانایی میلی برای پیشبرد برنامه ریاضت مالی را افزایش می‌دهد.

میلی از متحدان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آمریکای لاتین محسوب می شود. واشنگتن وعده داده برای بهبود وضعیت اقتصادی آرژانتین، یک بسته حمایتی ۴۰ میلیارد دلاری به این کشور اعطا می‌کند.

استقبال ترامپ از تحکیم جایگاه راست‌گرایان در آرژانتین

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به پیروزی متحد نزدیک خود در انتخابات آرژانتین، طی پیامی در شبکه اجتماعی خود(سوشال تروث)، نوشت: به خاویر میلی، به خاطر پیروزی قاطع در انتخابات تبریک می گویم. کارش را عالی انجام داد. رای مردم آرژانتین نشان داد که اعتماد ما به او درست بود.

وی با اشاره به عملکرد میلی در انتخابات، این موفقیت را نشانه‌ای از تغییر بزرگ در آمریکای لاتین توصیف کرد و افزود: مردم آرژانتین انتخاب درستی کردند و این پیروزی، تأییدی بر راه درست آزادی و استقلال ملی است.