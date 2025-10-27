حضور «ژن هاژ» در جشنواره انگلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «ژن هاژ» به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی علیرضا جمالی اخوان به دهمین دوره جشنواره بین المللی LiFt-oFF Globl Network انگلستان راه پیدا کرده است.

این جشنواره یک شبکه بین المللی فیلم مستقل است که در سال ۲۰۱۱ تاسیس شد و هدف آن حمایت از فیلمسازان نو ظهور و ارائه فرصت های نمایش آثار آن‌ها در سطح جهانی است این جشنواره در شهر آیور انگلستان در تاریخ ۱ تا ۱۵ دسامبر (۱۰ تا ۲۴ آذر) برگزار می شود.

فیلم «ژن هاژ» در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان) در شهر آیور اکران می‌شود. پخش کننده پروژه بر عهده سولماز اعتماد است و بنیانگذاران این جشنواره جیمز بردلی و بن یولمن است و مدیر جشنواره ناتالی دنیلز است.

این مستند زندگی یک پسر پنج ساله را روایت می کند که از طریق جمع آوری زباله زندگی خود را می گذراند و روزی با حادثه ناگوار مواجه می شود.

عوامل اصلی فیلم عبارتند از نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: علیرضا جمالی اخوان، مشاور پروژه: علی هراتی، مدیر تصویربرداری: مسعود ابراهیمی کاشف، مدیر تولید و منشی صحنه: مرحوم علیرضا بنان‌ژاد، تدوین: آمنه آزاد و پخش کننده بین المللی‌: سولماز اعتماد.