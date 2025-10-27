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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

حضور «ژن هاژ» در جشنواره انگلیسی

حضور «ژن هاژ» در جشنواره انگلیسی

مستند «ژن هاژ» ساخته علیرضا جمالی اخوان به دهمین جشنواره لیفت آف گلوبال نتورک انگلستان راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «ژن هاژ» به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی علیرضا جمالی اخوان به دهمین دوره جشنواره بین المللی LiFt-oFF Globl Network انگلستان راه پیدا کرده است.

این جشنواره یک شبکه بین المللی فیلم مستقل است که در سال ۲۰۱۱ تاسیس شد و هدف آن حمایت از فیلمسازان نو ظهور و ارائه فرصت های نمایش آثار آن‌ها در سطح جهانی است این جشنواره در شهر آیور انگلستان در تاریخ ۱ تا ۱۵ دسامبر (۱۰ تا ۲۴ آذر) برگزار می شود.

فیلم «ژن هاژ» در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان) در شهر آیور اکران می‌شود. پخش کننده پروژه بر عهده سولماز اعتماد است و بنیانگذاران این جشنواره جیمز بردلی و بن یولمن است و مدیر جشنواره ناتالی دنیلز است.

این مستند زندگی یک پسر پنج ساله را روایت می کند که از طریق جمع آوری زباله زندگی خود را می گذراند و روزی با حادثه ناگوار مواجه می شود.

عوامل اصلی فیلم عبارتند از نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: علیرضا جمالی اخوان، مشاور پروژه: علی هراتی، مدیر تصویربرداری: مسعود ابراهیمی کاشف، مدیر تولید و منشی صحنه: مرحوم علیرضا بنان‌ژاد، تدوین: آمنه آزاد و پخش کننده بین المللی‌: سولماز اعتماد.

کد مطلب 6635736
ندا زنگینه

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